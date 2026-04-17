Silla vacía: el plan sistemático de Libre que paralizó la democracia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Lo que a simple vista parecía una serie de ausencias administrativas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), escondía en realidad un plan calculado para asfixiar la democracia desde adentro. Así lo denunció el diputado liberal y secretario de la Comisión Especial de Juicio Político, Alberto Cruz, al detallar ante el pleno la existencia de lo que denominó como “la trama de la silla vacía”.

Según el informe, esta estrategia no fue un hecho aislado ni circunstancial. “Lo que sucedió en el proceso electoral fueron hechos sistemáticos y premeditados que hemos identificado como comisión para entorpecer el proceso electoral”, explicó Cruz, subrayando que la maniobra consistía en utilizar la ausencia física de los funcionarios como un arma de bloqueo institucional. El funcionamiento de la trama era mecánicamente simple pero políticamente letal, al conocer las debilidades de la legislación vigente, los funcionarios denunciados sabían que su incomparecencia tenía un efecto dominó. “Los altos funcionarios sabían que una silla vacía rompe el quórum; sabían que rompiendo el quórum rompen la continuidad del ente electoral y paralizan un calendario en el CNE y la administración de justicia en el TJE”, detalló el secretario de la comisión.

Esta parálisis se dividió en dos etapas estratégicas diseñadas para cubrir todo el espectro electoral. Cruz fue enfático al describir este cronograma: “La etapa antes del 30 de noviembre era una intención clara de evitar que haya elecciones; la trama después del 30 de noviembre tenía una intención clara de evitar la declaratoria de resultados”. Bajo este esquema, la silla vacía de Marlon Ochoa bloqueó el cronograma del CNE desde mayo de 2025, mientras que el TJE quedó inmovilizado desde octubre del mismo año. Uno de los puntos más graves de la denuncia presentada por Cruz es que los entes electorales no actuaron solos.

Confabulación a gran escala