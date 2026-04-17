¿Cuántos diputados votaron para la destitución de Marlon Ochoa y Mario Morazán?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Congreso Nacional de Honduras destituyó en la noche del jueves a cuatro funcionarios electorales contra los que el pasado día 9 se aprobó que se les abriera un juicio político, aunque solo uno de ellos compareció, primero ante una comisión especial y luego ante el pleno del poder Legislativo. Los destituidos son el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; Mario Morazán, magistrado propietario y presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos afines al ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, esposo de la expresidenta Xiomara Castro.

Otra magistrada suplente del TJE, Karen Rodríguez, que también fue denunciada para abrirle juicio político, renunció para no someterse a ese proceso. Los funcionarios electorales son acusados por actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, durante los procesos electorales de 2025, los comicios primarios e internos del 9 de marzo, y los generales del 30 de noviembre, que ganó el actual presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional. Según la denuncia, los acusados pusieron en peligro la democracia del país durante los procesos electorales de 2025.

88 diputados apoyaron la destitución

Su destitución fue aprobada tras una sesión del Parlamento que duró nueve horas, con 88 votos de los 128 diputados que integran el Parlamento, según informó el mismo organismo. Para aprobar la destitución de los funcionarios electorales se necesitaba una mayoría calificada de al menos 86 votos. Los 35 diputados de Libre no votaron y expresaron su apoyo a Morazán, quien además de múltiples señalamientos que le hizo la comisión especial, en un informe que fue presentado al pleno del Parlamento, respondió varias preguntas de los diputados, algunas veces con polémica.