Marlon Lara propone que nuevos funcionarios electorales sean de la sociedad civil

TEGUCIGALPA

Lara aseguró que el proceso sí cumplió con las condiciones de un juicio político. "Aquí sí hubo un verdadero juicio político”, afirmó, aunque señaló que algunos participantes no abordaron el fondo de los hechos ocurridos en las elecciones del pasado 30 de noviembre.

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, se pronunció este viernes tras la destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez, quienes fueron separados de sus cargos en el CNE y TJE mediante juicio político en el Congreso Nacional.

El parlamentario lamentó que, a su criterio, el debate se desviara hacia aspectos personales. “Lamentablemente, las personas que intervinieron no se fueron a la realidad de lo que pasó en las elecciones y se enfocaron más en temas personales”, expresó.

En su valoración del proceso, destacó la participación del magistrado Mario Morazán, quien, según dijo, compareció ante todas las instancias. “Hay que destacar la valentía del abogado Mario Alexis Morazán, que se presentó a todas las instancias que fue convocado”, manifestó.

Asimismo, indicó que las pruebas aportadas durante las audiencias, incluyendo testimonios, contribuyeron a que el proceso concluyera con la destitución de los funcionarios señalados.

El diputado también abordó el escenario posterior a las destituciones, subrayando el rol clave del Partido Liberal en los próximos nombramientos.



“Partido Liberal hoy tiene la llave para poder nombrar, porque así como para destituir se necesitan 86 votos, para nombrar se necesitan 86 votos”, sostuvo.

En ese sentido, propuso que los nuevos funcionarios provengan de la sociedad civil, con el objetivo de reducir la influencia partidaria en los órganos electorales. “Lo correcto es que se nombre gente de la sociedad civil en esos cargos para ir despolitizando los órganos electorales”, indicó.

Lara consideró que este momento es oportuno para impulsar reformas a la ley electoral y garantizar mayor transparencia en futuros procesos.



“Este es el momento propicio para que los partidos saquen la mano de los órganos electorales y se le dé esos cargos a gente con una hoja de vida limpia”, afirmó.

Además, planteó la necesidad de “ciudadanizar” no solo los órganos electorales, sino también las mesas de votación, señalando que los problemas en los procesos surgen desde las estructuras partidarias en las urnas.

“Yo diría que no sea gente de ningún partido, porque el gran problema es que los partidos tienen metidas las manos. Hay que darle al ciudadano más beligerancia en estos procesos para que sean transparentes”, enfatizó.

