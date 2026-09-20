Juticalpa FC remonta y acaba con el invicto del Marathón en la Liga Nacional de Honduras

El Juticalpa FC dio el batacazo de la octava jornada al vencer con remontada incluida 3-2 al Marathón, pese a que comenzó perdiendo muy temprano en el partido y que los verdolagas llegaban con la oportunidad de seguir como líderes del Torneo Apertura 2026.
El invitado de lujo no tardó en llegar al estadio Juan Ramón Brevé Vargas, aunque no fue de la manera que se esperaba ya que Óscar Barrios tras un centro desde la derecha de Carlos Argueta marcó en su propia portería.
El Juticalpa logró reaccionar rápido, un centro desde la derecha, Natanael Martínez intentó despejar, pero como llegaba desde atrás se complica, desvía el balón a su compañero Damín Ramírez que esperaba, dejando servido a Cristian Sacaza que al estar de frente no perdonó y la mandó al fondo.
Lo locales se inspiraron con el gol ya marcado, llegan al área, la defensa verdolaga despejó y le cayó a Maylor Núñez que al tener el espacio manda el centro y Jairo Róchez de cabeza conceta pero llegó el momento de Jonathan Rougier para hacer un tapadón y mandarla al tiro de esquina.
La respuesta del Marathón fue rápida y efectiva que con una llegada por la izquierda de José Aguilera, quien envió el centro para que llegara solo a cerrar Carlos Argueta a empujarla de pierna derecha al minuto 24 y volver a ponerse en ventaja.
El partido estaba entretenido, ida y vuelta. Tiro libre para los locales que ejecutó Cristian Sacaza, en el área esperaba Junior Padilla que llega de pierna derecha solo para mandarla, en el otro poste cerraba Jairo Róchez que parecía que la había tocado, pero no, fue del número 17 al minuto 38'.
SEGUNDA PARTE Y REVISIÓN DEL FVS
Jhon Jairo López se atrevió, quería un resultado favorable para su equipo, hace el ingreso de Kelvin Matute y Kolton Kelly, este último mandó un centro al 55' a Jairo Róchez que llegaba solo en el área, conecta de cabeza y Rougier salva milagrosamente.
Jugada polémica se dio al minuto 60 cuando de parte del Marathón pidieron revisión de una entrada de Roger González sobre Carlos Pérez de un supuesto penal, pero el árbitro Jefferson Escobar no sancionó nada.
Otra revisión en el FVS, esta vez fue el Juticalpa que pidió que se viera mejor una barrida de Damín Ramírez contra Kolton Kelly que el árbitro sancionó y amonestó, pero luego de ser visto en la pantalla, anuló la tarjeta y lo expulsó.
Los locales al tener un hombre menos en la cancha se fueron en busca del triunfo y se pusieron a ganar al minuto 85 tras un cabezazo de Jorge Velásquez luego de un tiro de esquina.
Al final el marcador no se iba a mover. El triunfo de Marathón en la pasada fecha ante Olimpia no ayudó de nada para este juego ante un inspirado Juticalpa que vino de atrás para llevarse el triunfo y así llegar a seis puntos.
- FICHA TÉCNICA:
3 - JUTICALPA FC: 35. Enrique Facussé, 2. Maylor Núñez, 20. Roger González, 24. Óscar Barrios (Kelvin Matute 46'), 27. Wisdom Quaye, 45. Jorge Velásquez, 17. Junior Padilla (Dester Monico 77'), 6. Carlos Róchez (Marcelo Canales 66'), 30. Cristian Sacaza, 15. Norman Gaboriell (Kolton Kelly 46') y 9. Jairo Róchez (Yair Delgadillo 68').
Entrenador: Jhon Jairo López.
Amonestado: Cristian Sacaza 7', Óscar Barrios 44', Kolton Kelly 69'
Goles: Cristian Sacaza 18', Júnior Padilla 38', Jorge Velásquez 85'
2 - MARATHÓN: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa, 3. Kenny Bodden, 19. José Aguilera, 8. Tomas Sorto, 10. Damín Ramírez, 22. Carlos Argueta (Alberth Elis 64'), 29. Carlos Pérez (Yeison Mejía 64'), 72. Yairo Moreno y 11. Nicolás Messiniti.
Entrenador: Silvio Rudman.
Amonestado: Natanael Martínez 48', Henry Figueroa 74', José Aguilera 81', Yairo Moreno 87'
Expulsado: Damín Ramírez 74'
Goles: Oscar Barrios (AG) 2', Carlos Argueta 24'
Árbitro: Jefferson Escobar
Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas.
Motivo: Jornada 8 del Torneo Apertura 2026.