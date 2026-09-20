Juticalpa FC remonta y acaba con el invicto del Marathón en la Liga Nacional de Honduras

Olancho, Honduras.

El Juticalpa FC dio el batacazo de la octava jornada al vencer con remontada incluida 3-2 al Marathón, pese a que comenzó perdiendo muy temprano en el partido y que los verdolagas llegaban con la oportunidad de seguir como líderes del Torneo Apertura 2026. El invitado de lujo no tardó en llegar al estadio Juan Ramón Brevé Vargas, aunque no fue de la manera que se esperaba ya que Óscar Barrios tras un centro desde la derecha de Carlos Argueta marcó en su propia portería.

El Juticalpa logró reaccionar rápido, un centro desde la derecha, Natanael Martínez intentó despejar, pero como llegaba desde atrás se complica, desvía el balón a su compañero Damín Ramírez que esperaba, dejando servido a Cristian Sacaza que al estar de frente no perdonó y la mandó al fondo. Lo locales se inspiraron con el gol ya marcado, llegan al área, la defensa verdolaga despejó y le cayó a Maylor Núñez que al tener el espacio manda el centro y Jairo Róchez de cabeza conceta pero llegó el momento de Jonathan Rougier para hacer un tapadón y mandarla al tiro de esquina.

La respuesta del Marathón fue rápida y efectiva que con una llegada por la izquierda de José Aguilera, quien envió el centro para que llegara solo a cerrar Carlos Argueta a empujarla de pierna derecha al minuto 24 y volver a ponerse en ventaja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El partido estaba entretenido, ida y vuelta. Tiro libre para los locales que ejecutó Cristian Sacaza, en el área esperaba Junior Padilla que llega de pierna derecha solo para mandarla, en el otro poste cerraba Jairo Róchez que parecía que la había tocado, pero no, fue del número 17 al minuto 38'.

SEGUNDA PARTE Y REVISIÓN DEL FVS

Jhon Jairo López se atrevió, quería un resultado favorable para su equipo, hace el ingreso de Kelvin Matute y Kolton Kelly, este último mandó un centro al 55' a Jairo Róchez que llegaba solo en el área, conecta de cabeza y Rougier salva milagrosamente.

Jugada polémica se dio al minuto 60 cuando de parte del Marathón pidieron revisión de una entrada de Roger González sobre Carlos Pérez de un supuesto penal, pero el árbitro Jefferson Escobar no sancionó nada. Otra revisión en el FVS, esta vez fue el Juticalpa que pidió que se viera mejor una barrida de Damín Ramírez contra Kolton Kelly que el árbitro sancionó y amonestó, pero luego de ser visto en la pantalla, anuló la tarjeta y lo expulsó. Los locales al tener un hombre menos en la cancha se fueron en busca del triunfo y se pusieron a ganar al minuto 85 tras un cabezazo de Jorge Velásquez luego de un tiro de esquina. Al final el marcador no se iba a mover. El triunfo de Marathón en la pasada fecha ante Olimpia no ayudó de nada para este juego ante un inspirado Juticalpa que vino de atrás para llevarse el triunfo y así llegar a seis puntos.

- FICHA TÉCNICA: