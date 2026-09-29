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Nasry Asfura sanciona Ley de Energía Eléctrica para fortalecer y transformar la Enee

El presidente Nasry Asfura sancionó la Ley de Energía Eléctrica, que reorganiza el sistema nacional y establece tres empresas para generación, transmisión y distribución

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 19:32 -
  • Bladimir Ocon
Nasry Asfura sanciona Ley de Energía Eléctrica para fortalecer y transformar la Enee

El presidente Nasry Asfura firma la Ley de Energía Eléctrica durante un acto realizado en Casa Presidencial.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sancionó este martes en Casa Presidencial la Ley de Energía Eléctrica, normativa que busca transformar y fortalecer el sistema eléctrico nacional y contribuir a la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

El mandatario hondureño destacó que la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, representa un paso trascendental para el país y para el proceso de recuperación de la estatal eléctrica.

Uno de los principales cambios establecidos por la normativa es la reorganización de la Enee mediante tres empresas encargadas de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía. La nueva estructura funcionará bajo una empresa matriz estatal.

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De acuerdo con lo planteado en la ley, la separación de estas actividades busca ordenar el funcionamiento del sistema eléctrico, reducir las pérdidas y contribuir a mejorar el servicio que reciben los usuarios.

La sanción presidencial constituye uno de los pasos previos para la entrada en vigencia de la normativa. El decreto será remitido a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) para su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Una vez publicado en La Gaceta y cumplidos los procedimientos correspondientes, el nuevo marco legal podrá comenzar a aplicarse. La normativa también contempla una reorganización de las funciones de la Enee como parte de la transformación del sector eléctrico hondureño.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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