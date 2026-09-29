Nasry Asfura sanciona Ley de Energía Eléctrica para fortalecer y transformar la Enee

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sancionó este martes en Casa Presidencial la Ley de Energía Eléctrica, normativa que busca transformar y fortalecer el sistema eléctrico nacional y contribuir a la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
El mandatario hondureño destacó que la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, representa un paso trascendental para el país y para el proceso de recuperación de la estatal eléctrica.
Uno de los principales cambios establecidos por la normativa es la reorganización de la Enee mediante tres empresas encargadas de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía. La nueva estructura funcionará bajo una empresa matriz estatal.
De acuerdo con lo planteado en la ley, la separación de estas actividades busca ordenar el funcionamiento del sistema eléctrico, reducir las pérdidas y contribuir a mejorar el servicio que reciben los usuarios.
La sanción presidencial constituye uno de los pasos previos para la entrada en vigencia de la normativa. El decreto será remitido a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Una vez publicado en La Gaceta y cumplidos los procedimientos correspondientes, el nuevo marco legal podrá comenzar a aplicarse. La normativa también contempla una reorganización de las funciones de la Enee como parte de la transformación del sector eléctrico hondureño.