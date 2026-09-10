“Lo primero es mantener las luces encendidas”: gerente de la Enee

San Pedro Sula, Honduras. Mantener las luces encendidas y garantizar que los hondureños tengan energía es la prioridad inmediata de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), mientras comienza el proceso para implementar la recién aprobada reforma del sector eléctrico. Guillermo Peña Panting, gerente de la estatal, reconoció en radio HRN que, aunque las elevadas pérdidas financieras constituyen uno de los principales problemas de la empresa, antes hay que enfrentar la fragilidad física del sistema eléctrico. “El tema de las pérdidas es un problema grande, pero en realidad el tema primero es mantener las luces encendidas”, afirmó. Añadió que la debilidad de la infraestructura se ha hecho evidente durante las últimas semanas y podría continuar durante el resto de 2026 e incluso alcanzar el próximo verano. “Esa es la fase número uno, porque la energía más cara es la que no hay”, sostuvo.

Las declaraciones se producen mientras miles de abonados, principalmente de la zona norte y Atlántida, han enfrentado interrupciones calificadas como racionamientos durante la tarde y noche desde el 31 de agosto. El Centro Nacional de Despacho (CND) ha atribuido parte de los problemas a la falta de combustible en centrales térmicas arrendadas, así como a unidades fuera de operación por mantenimiento.

¿Qué viene después de la reforma?

Con la reforma eléctrica aprobada por el Congreso Nacional, la Enee ya comenzó a preparar la siguiente etapa. Peña Panting explicó que, mientras el proyecto completa el proceso para su sanción presidencial y publicación en La Gaceta, comenzaron reuniones para activar los comités de seguimiento, equipos técnicos y mesas de trabajo contemplados en la nueva normativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gerente reconoce, sin embargo, que la transformación del sector comienza en medio de una infraestructura debilitada por años de baja inversión. Solo en transmisión, dijo, existe un rezago aproximado de 15 años, una brecha que primero debe ser cubierta antes de pensar en la expansión que necesita el país.

Una de las prioridades será precisamente fortalecer las redes. Según Peña Panting, si los problemas de transmisión pudieran solucionarse inmediatamente, entre 250 y 300 megavatios que actualmente estarían siendo mal utilizados podrían llegar a la población, incluso sin incorporar nueva generación. Paralelamente, la estatal pretende reducir las pérdidas, mejorar circuitos con problemas de voltaje o alta inestabilidad e impulsar nuevas inversiones para sustituir progresivamente las plantas térmicas de diésel que fueron contratadas como generación de último recurso, pero que actualmente deben funcionar con mayor frecuencia debido a la elevada demanda.

Licitaciones internacionales

Otro de los pasos posteriores a la publicación de la reforma serán las licitaciones internacionales para incorporar nueva generación. “Las licitaciones son obligación que tenemos que hacer. El país tiene más de 20 años atrasados con esas licitaciones”, manifestó Peña Panting. Explicó que la Enee espera la publicación de la ley porque será el nuevo marco regulatorio que establecerá cómo deberán desarrollarse esos procesos competitivos. Para financiar la transformación, la estatal prevé una combinación de recursos propios, apoyo del Ejecutivo, cooperación internacional, organismos multilaterales e inversión privada. El plan también pasa por reordenar y reperfilar la deuda acumulada de la empresa para liberar recursos destinados a infraestructura. Peña Panting aseguró además que el nuevo modelo requiere una administración más técnica. “El sector debe estar más despolitizado”, dijo, al señalar que la Enee debe convertirse en una empresa financieramente sostenible y dejar de depender de las finanzas públicas para cubrir sus ineficiencias.

El sistema sigue bajo presión

La implementación de la reforma coincide, sin embargo, con una de las situaciones más críticas del suministro eléctrico de las últimas semanas. El CND informó el 9 de septiembre que el sistema enfrenta “riesgos significativos” para la seguridad y continuidad del servicio, debido a una combinación de altas temperaturas, falta de generación firme, problemas de combustible y unidades fuera de operación. El organismo reportó 486.994 megavatios de capacidad indisponible, equivalente a casi el 23% de la potencia necesaria durante el pico de demanda. De ese total, 219.044 MW estaban afectados por falta de combustible en Brassavola y plantas arrendadas, mientras otros 267.95 MW correspondían a mantenimientos forzados, no planificados o imprevistos. La situación explica por qué, pese a la aprobación de la reforma, la emergencia del suministro permanece abierta. El CND ha tenido que realizar rotaciones y desconexiones en decenas de circuitos para mantener el equilibrio entre generación y demanda y evitar una afectación mayor al sistema. En los últimos días se han reportado 27 subestaciones y más de 70 circuitos afectados.