Marathón vs Alajuelense, EN VIVO, Copa Centroamericana, horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica se enfrentan esta noche en un duelo de alto voltaje correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, el torneo de clubes más importante de la región. El conjunto hondureño llega a esta instancia después de finalizar en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos, mientras que los "manudos" terminaron como líderes del Grupo A con nueve unidades. Ahora, ambos equipos se miden por un boleto a las semifinales de una competición que reúne a los principales clubes del área. Marathón afronta el desafío con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo y eliminar a un rival de enorme tradición internacional. La Liga Deportiva Alajuelense es, además, tricampeona de la Copa Centroamericana y presume de un dato que aumenta la dificultad del reto: nunca ha sido eliminada en esta competición.

El equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman llega con confianza después de mostrar una mejoría en su funcionamiento y resultados durante las últimas jornadas. El conjunto verdolaga ha encontrado mayor solidez y atraviesa un momento que alimenta la ilusión de su afición de competir de tú a tú ante uno de los grandes favoritos del certamen. Sin embargo, Rudman tendrá que afrontar el compromiso con tres bajas importantes. El entrenador argentino no podrá contar con el defensa central Henry Figueroa, el lateral derecho Natanael Martínez ni el delantero argentino Nicolás Messiniti, quienes deberán cumplir un partido de suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de estas ausencias, el estratega del conjunto esmeralda confía plenamente en las alternativas que tiene a disposición y ha dejado claro que Marathón buscará competir al máximo tanto en el torneo Apertura como en la Copa Centroamericana. Sobre el papel, la historia coloca a los "manudos" como favoritos. Alajuelense tiene mayor experiencia en este tipo de eliminatorias y un palmarés internacional que impone respeto. Sin embargo, el presente de ambos equipos invita a pensar en una serie mucho más equilibrada. Mientras Marathón parece ir de menos a más, el conjunto costarricense atraviesa un momento complicado. La Liga llega al enfrentamiento rodeada de dudas debido a sus últimos resultados y al ambiente de tensión que se ha generado alrededor del equipo. La situación incluso ha puesto en entredicho la continuidad del técnico español Ismael Rescalvo. La presión sobre el entrenador ha aumentado considerablemente y un resultado negativo en Honduras podría generar nuevos movimientos dentro del proyecto deportivo. La afición de Alajuelense tampoco oculta su malestar. Los malos resultados han provocado fuertes críticas contra la directiva, el cuerpo técnico y los propios futbolistas, aumentando la presión con la que el equipo costarricense afrontará esta serie.

Por eso, el duelo de esta noche representa mucho más que los primeros 90 minutos de una eliminatoria. Marathón buscará aprovechar el momento de incertidumbre que atraviesa su rival para dar el primer golpe, mientras Alajuelense intentará demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. El "Monstruo Verde" sueña con hacer historia y eliminar al vigente tricampeón de la competición. La batalla apenas comienza y los primeros 90 minutos podrían marcar el rumbo de una serie que promete emociones fuertes.

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