La brutal entrada que le costó la roja al jugador del Alianza frente a Motagua

Tegucigalpa.

Motagua y Alianza FC se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en un partido que comenzó con una decisión arbitral que generó polémica y dejó a los salvadoreños con uno menos desde los primeros minutos. Al minuto 8, Julio Sibrián se barrió de frente a Jefryn Macías y el silbante no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. La jugada no parecía para tanto, pero el juez tomó la contundente decisión y expulsó al defensor del Alianza FC.

Aunque el árbitro tuvo la posibilidad de acudir al VAR, mantuvo su decisión y los salvadoreños debieron jugar el resto del encuentro con diez hombres. Una acción que, por la intensidad del contacto, generó dudas sobre si la expulsión fue excesiva. Motagua, dirigido por Javier López, no desaprovechó la ventaja numérica y al minuto 30 se puso en ventaja con gol de Óscar Discua. El tanto llegó en un momento importante para el Ciclón, que comenzó a capitalizar la superioridad de jugadores sobre el terreno de juego. Esta situación puede ser beneficiosa para Motagua en una serie de cuartos de final donde vale el gol de visitante. Al quedarse Alianza FC con uno menos, el conjunto hondureño tiene menos posibilidades de recibir daño y puede manejar el partido con mayor tranquilidad, aunque todavía debe cuidar su ventaja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse