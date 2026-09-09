Motagua vs Alianza EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver Copa Centroamericana

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf arrancan hoy para el Motagua que recibe al Alianza de El Salvador en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El Ciclón Azul buscará dar el primer golpe en el duelo de ida de los cuartos de final y llegar con un buen resultado a la vuelta la próxima semana. Los motagüenses quieren hacerse sentir en casa y saldrán motivados a la cancha.
Motagua permaneció invicto en la fase de grupos y terminó en el segundo lugar del Grupo D, mientras que el Alianza FC finalizó en el primer lugar del Grupo B con una sola derrota.
El conjunto hondureño acumuló el mayor valor de goles esperados en la presente edición del torneo (9.26 xG), mientras que el club salvadoreño registró el segundo más bajo (3.70 xG).
Jonathan Moya y Rodrigo de Olivera se combinaron para marcar cuatro de los ocho goles de Motagua durante su invicta fase de grupos. Motagua también cuenta con dos de los cinco jugadores con más acciones defensivas en la fase de grupos: Óscar Padilla (60) y Clever Portillo (56).
A pesar de registrar una derrota en la fase de grupos, Alianza FC cerró esa instancia con una victoria frente a CD Marathón, con Matías Mier como autor del gol, antes de iniciar su participación en los cuartos de final.
Horario y dónde ver el Motagua vs Alianza
El partido entre Motagua y Alianza comenzará a las 9.06 de la noche y se podrá ver a través de la transmisión de ESPN en Honduras y toda Centroamérica, también en el Caribe, Sudamérica y Brasil. Vía streaming va por Disney plus.
En Estados Unidos (inglés) el juego se verá por CBS/Paramount+, en México va por Fox y en Canadá lo transmitirá OneSoccer.