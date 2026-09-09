Motagua vs Alianza EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf arrancan hoy para el Motagua que recibe al Alianza de El Salvador en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El Ciclón Azul buscará dar el primer golpe en el duelo de ida de los cuartos de final y llegar con un buen resultado a la vuelta la próxima semana. Los motagüenses quieren hacerse sentir en casa y saldrán motivados a la cancha.

Motagua permaneció invicto en la fase de grupos y terminó en el segundo lugar del Grupo D, mientras que el Alianza FC finalizó en el primer lugar del Grupo B con una sola derrota.