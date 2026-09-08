"Fantasma" Figueroa se lleva de encuentro a Diego Vázquez: "Vengo a poner orden"

Managua, Nicaragua.

El entrenador chileno, Marco Antonio El Fantasma Figueroa, fue presentado este martes como nuevo timonel del Real Estelí de Nicaragua y llega para ocupar el puesto que dejó el argentino, Diego Vázquez, a quien le lanzó duras palabras sin mencionar su nombre. El extécnico de la Selección de Nicaragua, dijo que lo primero que hizo con los jugadores fue prohibir pelos pintados, medias cortas y aretes en el plantel. Reveló que lo que le pidieron los dirigentes fue imponer disciplina, algo que se había perdido.

Además, el estratega reveló que tuvo una oferta para venir a dirigir a Honduras y también en Costa Rica, pero prefirió volver a Nicaragua por su amistad con los dirigentes. Afirmó que "no llega con látigo, pero sí con carácter". "Hace un mes y medio pude ir a Costa Rica, pude ir a Honduras y también a Sudamérica, pero no quería irme lejos de México porque tengo mi familia allá; esa es la razón. Quiero disfrutar lo que hago y creo que con este equipo y esta ciudad lo disfrutaré", reveló el polémico entrenador.



ENTREVISTA DEL FANTASMA FIGUEROA

¿Llega como una bomba a Centroamérica y esta institución quiere campeonato, cómo está preparado?

Todos los clubes quieren campeonatos y nosotros estamos preparados para volver a ser campeones si recuperamos a todos los que están lesionados. Cuando llegas a un club grande, lógico, tienes la obligación de ser campeón y los resultados eligen el destino de los técnicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Cuál será el nivel de exigencia para ser campeón?

Los que me conocen que son varias caras conocidas, saben que no cambio por nada cuando estoy en Selección y clubes. Yo soy de tener un poco de disciplina y no voy a cambiar en eso, me gusta mucho la disciplina, trazar objetivos cortos y tratar de que el jugador se 100% profesional, y en que sentido lo digo de usar medias largas, no pintarse el pelo, no usar aretes, sobre todo cuando es entrenamiento; ya en la calle puede andar como quiera y no puede exigirle eso y los jugadores lo saben. Conversé con todo el grupo y les dije que preguntaran a los de más tiempo y esta institución merece disciplina y es lo que vamos a hacer.

¿Qué significa como reto tomar el tren del norte después de ser seleccionador de Nicaragua?

Es la forma en cómo conversé con la directiva, como me abrieron las puertas y me ofrecieron en el trabajo, seguridad. Eso es lo que busca cualquier técnico. Ser campeón no es de la noche a la mañana. Hay técnicos que llegaron de la noche a la mañana y han podido ser campeones; me pasó a mí después de dos técnicos en Guatemala que me tocó pelear descenso y lo salvé en las últimas dos fechas y no busco eso, busco trabajar en alegría y que los resultados se den en alegría y jugando bien. ¿Es poco tiempo, me imagino que viste a Real Estelí, de lo que has visto, que se puede corregir para afrontar lo que viene ya que las críticas de que Real Estelí no juega con el personal que tiene?

Podamos cambiar la forma y presionar más arriba. Este equipo tiene jugadores talentosos que han jugado poco y ahora es el momento de mostrarlo. En dos días vamos a cambiar la presión, no se puede hacer mucho, empujar un poco más al equipo se puede mejorar. Se acabaron los pelotazos y despejar largo, se pierde la pelota y buscarla, salir pausado y jugando. Si nos dan tiempo ofreceremos un equipo más dinámico. ¿Es presión venir a un equipo que quiere ser campeón?

Presión hay todos los días, presión hay en la casa porque cuando llego tarde mi señora me liquida. Todos tenemos presión al tener trabajo, pero sí tenemos una obligación grande con su institución; Estelí casi nunca ha ido abajo, siempre ha ido primero, segundo y tercero, nunca más abajo. Esto nos da la posibilidad de poder acercarnos independientemente si gana Diriangén, son dos puntos y no cinco.



¿Me gustaría consultarle sobre las obligaciones de la gerencia y poder clasificar a la Copa Centroamericana?

Mis conversaciones han sido bien livianas como la amistad que nos une cuatro años con la gente del Estelí. Siempre hemos tenido esa cercanía; primero vamos a pensar en el campeonato nacional y después en la Copa Centroamericana. Curiosamente hablamos de un tema como del Olimpia de Honduras donde sus jugadores nacionales son buenísimos y después los extranjeros tienen otra calidad; se forman equipos que puedan competir y Estelí llegó a dos finales Centroamericanas con buenos jugadores nacionales y extranjeros y tenemos que repetir. El jugador extranjero tiene que ser mejor que el nacional y como técnico extranjero es lo que veo, darle más oportunidad a los nicaragüenses.

