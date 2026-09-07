¿Por qué mató la agente policial a la infante de marina?, según la Atic

San Pedro Sula, Honduras. Emilia Fernanda Rodríguez Armas, la agente policial acusada de matar a Waldina Mejía Valle (de 23 años) su pareja sentimental e infante de Marina, se encuentra recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), en Támara, Francisco Morazán. Luego de que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) presentó requerimiento fiscal contra Rodríguez Armas por el delito de homicidio en perjuicio de la miembro de la Fuerza Naval de Honduras, un juez le dictó detención judicial y ordenó su traslado a prisión. Además, comenzó para el miércoles 9 de septiembre, a las 8:30 am, la audiencia inicial en los juzgados capitalinos. De acuerdo con los investigadores que trabajan en el caso, cuentan con medios de prueba contundentes que comprobarían la responsabilidad de la acusada en el delito que se le imputa.

Lo más significativo, según la Atic, es el análisis balístico forense realizado a los casquillos encontrados en la escena, cuyo dictamen pericial certificaría que las balas fueron disparadas con el arma de fuego sometida a examen: una pistola IWI Jericho 941 PL, calibre 9 mm, correspondiente al arma que la Policía Nacional le había asignado a la imputada. “Dicho hallazgo constituye un elemento técnico-científico de alta relevancia probatoria, incorporado a la carpeta investigativa”, informó el Ministerio Público, haciendo referencia al análisis balístico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, el ente fiscal dijo que los equipos de investigación inspeccionan las cámaras del 911 y recopilan material visual de las cámaras de vigilancia de las instalaciones de la Fuerza Naval de Honduras para obtener más evidencias que permitan sustentar la acusación contra Emilia Fernanda Rodríguez Armas.

¿Qué habría motivado el crimen?

Respecto al móvil del crimen, agentes de la Atic revelaron a LA PRENSA que manejaron varias hipótesis, aunque recalcaron que la más fuerte es que Rodríguez Armas habría privado de la vida a Waldina Mejía Valle, su pareja sentimental, por celos . "Manejamos varias hipótesis, es incierto, pero la más fuerte es por celos", dijo una fuente fiscal.