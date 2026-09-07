Salud cierra clínica Medisan tras denuncia de LA PRENSA y EL HERALDO

<b>San Pedro Sula, Honduras.</b>- La Secretaría de Salud suspendió este lunes los trabajos en Medisan, una de las clínicas denunciadas por EL HERALDO PLUS y LA PRENSA Premium de engañar a hondureños con diagnósticos falsos.La medida ocurrió tras una inspección por parte de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/honduras-atic-cae-clinica-sampedrana-medisan-denuncias-salud-JO31953956" target="_blank">Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) </a>y las autoridades sanitarias."Suspensión de trabajos y servicios por la autoridad sanitaria", dice rótulo firmado por el inspector de la Secretaría de Salud y pegado en la puerta de Medisan.