Protección al Consumidor señala de "esquema fraudulento" a clínicas denunciadas por LA PRENSA

Tras las investigaciones de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, Protección al Consumidor formalizó la denuncia ante el Ministerio Público contra las clínicas que daban diagnósticos falsos a pacientes. Afirmó que estafaban a las personas

Protección al Consumidor señala de esquema fraudulento a clínicas denunciadas por LA PRENSA

El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, sostenía los expedientes entregados al Ministerio Público con los que se denunciaron a las clínicas que fueron expuestas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus.

 Foto: La Prensa
  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 17:01 /
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La Dirección General de Protección al Consumidor, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), presentó este viernes ante el Ministerio Público los expedientes con las denuncias contra dos clínicas expuestas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus ​​​por engañar a pacientes con diagnósticos falsos.

El director de la dependencia, Danilo Lou, encabezó la entrega de varios fólderes con nombres, fechas, establecimientos y las denuncias interpuestas por las víctimas de Nueva Med, que operaba en Tegucigalpa. En sus declaraciones afirmó que en estas clínicas "estafaban a la gente" y que "hemos encontrado un esquema fraudulento".

La diligencia se produjo un día después de que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), inspeccionara las instalaciones de Nueva Med tras las denuncias de este equipo de investigación.

"Dando seguimiento al caso que publicó EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, donde nosotros facilitamos lo que esta Dirección General de Protección al Consumidor ya había hecho en pro de los consumidores de Honduras, donde ya le habíamos resuelto a tres personas", señaló.

Aclaró, sin embargo, que la vía administrativa no sustituye a la penal, por lo que "hemos venido aquí a presentar pruebas para que ese caso que ya abrió el Ministerio Público con esa clínica estética que ha estado estafando a las personas, ellos pues tengan un caso más sólido y le puedan resolver a más personas". El funcionario se refirió específicamente a Nueva Med, que fue inspeccionada el jueves por la ATIC.

Los agentes decomisaron más de 18 celulares, una laptop, expedientes de pacientes y los escáneres con los que, según testimonios de las víctimas recopiladas por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, se diagnosticaban enfermedades inexistentes; las autoridades advirtieron que esos equipos podrían destruirse en 30 días si la clínica no presenta un registro sanitario ante la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

Ese operativo se dio cuatro días después de que este equipo periodístico documentara, a través de la serie "Estafas Médicas", cómo Nueva Med captaba pacientes con llamadas al azar y consultas "gratuitas" que derivaban en diagnósticos alarmantes y tratamientos de hasta 48 mil lempiras.

Lou explicó que la Dirección de Protección al Consumidor ya había atendido casos vinculados a este esquema antes de que el Ministerio Público abriera su propia investigación.

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Piden denunciar por caso Medisan

Medisan es la segunda clínica que la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus denunció que operaba bajo la misma dinámica que Nueva Med: ofrecía exámenes gratis, les hacía un examen con una máquina cuántica sin sustento científico, les diagnosticaba enfermedades falsas y, posteriormente, les ofrecían costosos tratamientos. En caso de que el paciente dijera no poder pagarlo les daban facilidades, pero no a través de la clínica, sino de bancos, por eso exigían que las víctimas tuvieran tarjetas de crédito o débito.

La investigación estableció, además, que Medisan Honduras tiene un vínculo societario directo con Medisan Colombia —empresa denunciada en ese país por el mismo esquema, según una investigación del programa Séptimo Día de Caracol TV—, lo que indica que el modelo de negocio operaba antes en Colombia y luego extendió a Honduras.

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Sobre este segundo caso, Lou pidió a las víctimas presentar sus denuncias. Dijo que la institución necesita identificarlas para poder actuar.

"Precisamente por eso necesitamos que el pueblo hondureño ponga las denuncias para que nosotros le podamos resolver, necesitamos saber quiénes son las personas que han sufrido este agravio para poder resolverlo", afirmó.

Citó como antecedente los casos ya resueltos con Nueva Med: "Ya les hemos resuelto a tres personas que se devolvieron aproximadamente 72 mil lempiras, y cuando ya tengamos esos casos establecidos, vamos a hacer el mismo procedimiento; ahorita se le va a resolver a la gente y lo remitimos al Ministerio Público para que siga la acción penal".

Consultado sobre si estas clínicas —que, documentaron EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, operan sin licencia sanitaria ni permiso municipal— podrían ser cerradas, Lou señaló que esa decisión ya no corresponde a su dependencia.

"Eso ya depende del Ministerio Público, ellos son los que a partir de ese momento son los encargados y tienen la responsabilidad de ver qué es lo que compete en base a la ley", puntualizó.

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