Protección al Consumidor señala de "esquema fraudulento" a clínicas denunciadas por LA PRENSA

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La Dirección General de Protección al Consumidor, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), presentó este viernes ante el Ministerio Público los expedientes con las denuncias contra dos clínicas expuestas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus ​​​por engañar a pacientes con diagnósticos falsos.

El director de la dependencia, Danilo Lou, encabezó la entrega de varios fólderes con nombres, fechas, establecimientos y las denuncias interpuestas por las víctimas de Nueva Med, que operaba en Tegucigalpa. En sus declaraciones afirmó que en estas clínicas "estafaban a la gente" y que "hemos encontrado un esquema fraudulento".

La diligencia se produjo un día después de que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), inspeccionara las instalaciones de Nueva Med tras las denuncias de este equipo de investigación.

"Dando seguimiento al caso que publicó EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, donde nosotros facilitamos lo que esta Dirección General de Protección al Consumidor ya había hecho en pro de los consumidores de Honduras, donde ya le habíamos resuelto a tres personas", señaló.

Aclaró, sin embargo, que la vía administrativa no sustituye a la penal, por lo que "hemos venido aquí a presentar pruebas para que ese caso que ya abrió el Ministerio Público con esa clínica estética que ha estado estafando a las personas, ellos pues tengan un caso más sólido y le puedan resolver a más personas". El funcionario se refirió específicamente a Nueva Med, que fue inspeccionada el jueves por la ATIC.

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Los agentes decomisaron más de 18 celulares, una laptop, expedientes de pacientes y los escáneres con los que, según testimonios de las víctimas recopiladas por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, se diagnosticaban enfermedades inexistentes; las autoridades advirtieron que esos equipos podrían destruirse en 30 días si la clínica no presenta un registro sanitario ante la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

Ese operativo se dio cuatro días después de que este equipo periodístico documentara, a través de la serie "Estafas Médicas", cómo Nueva Med captaba pacientes con llamadas al azar y consultas "gratuitas" que derivaban en diagnósticos alarmantes y tratamientos de hasta 48 mil lempiras.

Lou explicó que la Dirección de Protección al Consumidor ya había atendido casos vinculados a este esquema antes de que el Ministerio Público abriera su propia investigación.