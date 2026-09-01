Clínica sampedrana es accionista de empresa denunciada en Colombia

Medisan no tiene un vínculo empresarial con Nueva Med, otra clínica instalada en la capital hondureña, pero ambas presentan prácticas similares: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/resultados-medisan-tratamientos-miedo-estafa-MD31897380" target="_blank">ofrecen consultas gratuitas</a>, realizan diagnósticos mediante un dispositivo denominado máquina de resonancia cuántica y comercializan tratamientos costosos que, según testimonios recabados por este equipo periodístico, habrían sido contratados bajo engaño.Además, comparten otra similitud: una conexión con Colombia. En el caso de Nueva Med, el vínculo surge a través de su actual propietaria.La empresa opera formalmente bajo el nombre Centro Médico Centroamericano, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.).Fue constituida en Tegucigalpa el 15 de mayo de 2025 y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de ese mismo año.Su fundador y propietario original fue el hondureño <b>Humberto Enrique Salgado Rivera</b>, abogado y notario. La sociedad comenzó con un capital de 5,000 lempiras, correspondiente a la totalidad de la participación de Salgado Rivera, quien quedó como socio único.