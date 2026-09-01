Medisan reacciona tras investigación de LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Medisan HN reaccionó luego de la investigación publicada por LA PRENSA y ante la información que comenzó a circular en redes sociales relacionada con la institución, la cual calificó como “falsa y difamatoria”. A través de un comunicado dirigido a su comunidad de pacientes, Medisan aseguró que tomó conocimiento de los señalamientos difundidos en plataformas digitales y sostuvo que estos “no representan el trabajo, la ética ni el compromiso” de la institución. La empresa manifestó que mantiene como prioridades la salud, seguridad y confianza de sus pacientes, al tiempo que aseguró que continuará brindando sus servicios de manera profesional.

En el comunicado, Medisan no detalló cuáles son específicamente las afirmaciones que considera falsas, pero señaló que la información difundida en redes sociales estaría afectando la imagen de la institución.

Investigación y documentación

La reacción ocurre después de que LA PRENSA diera a conocer una investigación relacionada con Medisan y la forma en que se ofrecen servicios relacionados con la salud y el bienestar, particularmente aquellos que combinan tratamientos alternativos, procedimientos intravenosos y promesas de diagnóstico o mejoramiento de distintas condiciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El reportaje periodístico surgió a partir de una investigación donde el equipo de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium se infiltró en puntos estratégicos del popular establecimiento comercial y documentó el proceso de atención ofrecido por Medisan, desde la realización de evaluaciones iniciales hasta las recomendaciones de tratamientos posteriores. Estos elementos generaron cuestionamientos sobre los métodos utilizados y las afirmaciones realizadas durante la atención.