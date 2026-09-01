Medisan reacciona tras investigación de LA PRENSA

Uno de los aspectos señalados en la investigación fue el uso de un denominado analizador de resonancia cuántica para realizar evaluaciones a los pacientes. A partir de esos resultados se habrían planteado diferentes diagnósticos y opciones de tratamiento, situación que fue examinada por el medio como parte de su investigación.El reportaje también abordó los costos asociados con algunos de los tratamientos ofrecidos y la manera en que estos eran presentados a los potenciales pacientes. Este aspecto resulta relevante debido al creciente interés de la población por procedimientos vinculados con estética, bienestar, medicina alternativa y tratamientos que prometen resultados rápidos.La controversia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las personas que buscan tratamientos relacionados con su salud o apariencia conozcan quién los realiza, qué procedimiento se les ofrece, qué evidencia respalda sus beneficios y cuáles son los posibles riesgos antes de pagar o someterse a una intervención.