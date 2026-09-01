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Tomás Zambrano asegura que reforma eléctrica no privatiza la ENEE y condona deudas

Tomás Zambrano negó la privatización de la Enee y destacó que la reforma protege sus bienes, condona deudas a usuarios y prohíbe subir la tarifa durante seis meses

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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