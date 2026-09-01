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Juan Orlando Hernández comparece ante la CSJ por el caso Pandora II

El expresidente llegó a la Corte Suprema de Justicia minutos antes de conocerse la resolución de la audiencia inicial.

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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