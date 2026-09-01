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Recapturan a Isaac Sandoval: deberá cumplir un año y seis meses de prisión
Aunque fue absuelto por uno de los casos en su contra, Sandoval enfrentaba otro cargo relacionado con su expareja, Daniela Aldana
Redacción La Prensa
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Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 15:09
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Redacción La Prensa
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