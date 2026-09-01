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Kilmar Peña le responde a portero y hace confesión sobre su llegada al Olimpia

El delantero hondureño habló sin filtros sobre este nuevo capítulo de su carrera y respondió a las críticas recibidas.

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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