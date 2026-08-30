Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Olimpia rescata empate ante Estrella Roja y sigue invicto en el Apertura 2026
Los Albos vinieron de atrás en dos ocasiones y le empataron 2-2 al Estrella Roja en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 17:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Luis Palma vuelve a marcar y le da el triunfo al Lech Poznan en Polonia
Redacción La Prensa
Deportes
Arbeloa sigue sin ganar en Premier sufre nueva derrota
Redacción La Prensa
Deportes
Platense acaba con mala racha y firma su primer triunfo en el Apertura 2026
Redacción La Prensa
Deportes
Motagua le remonta al Olancho y le quita su invicto en el Apertura
Redacción La Prensa
Deportes
Bryan Acosta anota golazo en goleada del Nashville al Cincinnati
Redacción La Prensa
Deportes
Messi llegó a los 926 goles: así fue su nuevo doblete en MLS
Redacción La Prensa
Deportes
¡Imparable! Marathón le remonta al Génesis y corona una semana perfecta
Redacción La Prensa
Deportes
¡Marathón remonta ante Génesis y se pone arriba en el minuto 56!
Redacción La Prensa
Deportes
¡Gol del Génesis! Se adelanta ante Marathón en La Paz
Redacción La Prensa
Deportes
Dejó atrás un problema familiar y llegó al estadio: la historia de Dennis Henríquez
Redacción La Prensa
Deportes
La mamá de Gustavo Sánchez cumple 82 años y pide un regalo muy especial al Génesis
Redacción La Prensa
Deportes
Brayan “La Playa” se prepara para su debut en la Liga Nacional
Redacción La Prensa