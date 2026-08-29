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Deportes
La mamá de Gustavo Sánchez cumple 82 años y pide un regalo muy especial al Génesis
En medio de la jornada 5 del torneo Apertura, la cumpleañera espera que los jugadores del Génesis puedan regalarle una alegría inolvidable y quedarse con los tres puntos ante Marathón.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 14:08
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Redacción La Prensa
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