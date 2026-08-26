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Marathón golea al Real Estelí y avanza a cuartos de Copa Centroamericana

El Monstruo Verde superó por 3-0 al Real Estelí de Diego Vázquez que quedó afuera de la Copa Centroamericana. Brian Farioli, Javier Arriaga y Yairo Moreno marcaron.

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