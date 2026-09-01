“Hay resultados preocupantes”: Medisan ofrece tratamientos apelando al miedo de pacientes

“Hola, ¿cómo están? ¿Me regalan un minuto de su tiempo?”. La pregunta llegó en medio del ruido de un centro comercial de San Pedro Sula.Gente caminando de un lado a otro, carritos de supermercado, conversaciones que se cruzaban. El movimiento habitual de un lugar donde nadie parece tener demasiado tiempo para detenerse.Pero aquella joven realizó lo que el equipo de investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus buscaba: detenerse para infiltrarse como pacientes en la <b>clínica <a href="https://www.laprensa.hn/premium/clinicas-medisan-colombianos-diagnosticos-san-pedro-sula-FC31883053">Medisan</a></b>.Era de tez trigueña, vestía como personal de enfermería y sonreía mientras hablaba con una amabilidad que, en ese primer momento, no parecía tener nada que ver con una venta.“Mi nombre es (se omite por seguridad) y quisiera comentarles que estamos regalando <b>un examen y una consulta gratis</b> en nuestra clínica nueva, ¿les gustaría?”Gratis. La palabra era el gancho y la invitación parecía demasiado buena para dejarla pasar. “Suena bien, cuénteme ¿en qué consiste?”, respondí.A pocos metros, un quiosco instalado afuera de un supermercado servía como punto de captación. Al menos cuatro edecanes, vestidos de verde y con apariencia de personal sanitario, se repartían la tarea de abordar a quienes caminaban por el lugar y otros permanecían afuera de la clínica, ubicada en una zona menos transitada del centro comercial.La oferta era sencilla, consistía en pasar al establecimiento, realizarse unos exámenes sin costo y recibir una consulta para conocer el estado de salud sin pagar un solo lempira. Todo, aseguraron, tomaría unos 40 minutos. ¿Por qué no aceptar?Acepté. Pero había un detalle que quienes me abordaron desconocían y es que no era un paciente común, era una periodista infiltrada, que quería conocer qué ocurría después de aceptar aquella oferta, la cual ya acumulaba varias denuncias en redes sociales y en la Dirección de <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/proteccion-consumidor-operativos-vigilancia-precios-canasta-basica-honduras-CH31363375">Protección al Consumidor</a></b>.