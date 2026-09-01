De L75,800 a L14,500: Clínica sugiere créditos para pagar tratamientos en SPS

San Pedro Sula

Un hombre de mediana edad apareció en el consultorio de Medisan al momento de haber terminado el diagnóstico con una asesora en salud. Su tono era serio, con un marcado acento colombiano. Parecía incisivo y no dejaba de ofrecer las “increíbles” ofertas de ese día. La asesora en salud le llamó Fernando. Entró al cubículo de la clínica que opera en un centro comercial de San Pedro Sula. La asesora le dio de forma verbal el diagnóstico de los dos pacientes, pero no sabían que eran periodistas de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que se habían infiltrado. Le pidió ayuda con las promociones, pues afirmaron que solo era para mayores de 45 años. De entrada, el analista financiero comentó que esa era la parte más fácil y más rápida de cómo se tratan con ellos los pacientes, “nuestra clínica es una clínica privada, no recibimos ningún apoyo gubernamental ni del Estado, nada de ello”, aclaró. Dijo que el 70% de los pacientes logran pagar el tratamiento completo, pero el 30%, que son apoyados con subsidios, generalmente por tema de edad. El cobro se hace de acuerdo al diagnóstico y al tratamiento, que casi siempre son alarmantes y, según corroboró este equipo de investigación, hasta falsos. Incluye, según dijo el asesor financiero, un médico de acompañamiento de dos a tres meses, supuestamente para mejorar los indicadores negativos y asegurarse que el paciente se sienta físicamente diferente, con mejor calidad de sueño, bajar el cortisol, y con un estado de energía favorable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

75,800 Lempiras costaba el tratamiento que ofrecía Medisan inicialmente. Al ver que los periodistas afirmaron no tener el dinero, empezaron a ofrecer descuentos para personas mayores de 45 años.

Agregó que todo va acompañado de un plan de alimentación y “cualquier tratamiento que se tome, ya sea cambio de alimento o de suplementarse, tiene que tener como base una desintoxicación, porque por eso fallan las personas muchas veces, hacen dieta y ejercicio pero no ven cambio, el problema es que no se desintoxican”.

Afirmó que la base de desintoxicación de Medisan es iónica y que los pacientes ponen los piés en agua mineral para absorber metales pesados. También está la desintoxicación intravenosa, que es una limpieza de la sangre y de los órganos a nivel interno.

Eso les ayuda a tener el cuerpo preparado para los siguientes procedimientos, que son las terapias inhalatorias a nivel de oxígeno, y las sueroterapias, que son suministro de vitaminas, minerales, suplementos o oligoelementos, que van todos directamente al torrente sanguíneo.

Cobros

Para hacer más legítima la oferta, el analista en salud y crédito aseguró que tienen pacientes de El Salvador y Guatemala, quienes llegan cada 15 días a recibir el tratamiento. La negociación comenzó con un golpe fuerte de inicio. Según Fernando, un tratamiento de manera particular, que es como lo pagan el 70% de los pacientes, tiene un costo de 75,800 lempiras, que incluye el acompañamiento, plan nutricional, la sueroterapia, las desintoxicaciones, inhaloterapias, los medicamentos naturales y hasta laboratorio. Para convencer a los periodistas infiltrados, dijo que las promociones era para mayores de 45 años, pero si los exámenes mostraban que alguien necesitaba el tratamiento y era la primera vez que iban a consulta gratis, aplicaban.

“Entonces bajo ese condicionamiento, el único costo que pagarían por campaña es de 14,500 lempiras, si se dan cuenta la diferencia es abismal en cuanto a lo que un particular viene a pagar”, sostuvo en tono de convencer. El hombre aclaró que no es un descuento, porque, según él, la clínica asume el pago de los restantes 61,300 lempiras para “apoyar a las personas que no pueden pagar”. Con esto dejan claro algo muy importante a las víctimas: no hay opción a una facilidad de pago, todo se debe cancelar en ese momento, tiene que ser en efectivo, tarjeta de crédito o de débito, sino se pierde la oportunidad.

La presión

Sin ver el diagnóstico y enfocándose más en que el cliente tome el paquete, el vendedor ofrece todas las opciones posibles y, aquí es donde entra la importancia de la tarjeta de crédito o débito. “En el caso de la persona que cuente con tarjeta de crédito, puede diferir la compra en seis, 12 y 24 meses con intra (financiamiento)”, aseguró. De esta forma, muchas personas que denunciaron en Colombia ser engañadas dijeron que firmaban un contrato y pagaban miles para tratamientos que no funcionaban. El hombre tomó una hoja de papel e hizo los cálculos de un crédito. Dividió los 14,500 lempiras en 18 meses, para que la cuota fuera de 805 lempiras mensuales. “Hay clientes que arreglan con el banco y lo dejan en dos, tres o hasta 36 meses”, insistió. Los periodistas del equipo de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium dijeron que conseguirían los 14,500 y regresarían. Para detenerlos, el hombre contestó que no se podía, porque la promoción era solo para la primera cita. El segundo periodista le comentó que sus tarjetas estaban sobregiradas, entonces el hombre aprovechó para decirle que había una forma de guardar el cupo hasta fin de mes: “solo hacen la prueba de transacción por medio intra del monto de 14,500, si aparece fondos insuficientes se guardaba el código de la promoción hasta el 31 de agosto”, insistió.

Luego vino una ofensiva para tratar de convencerlos. Así fue la conversación íntegra entre el financiero y uno de los periodistas infiltrados. —¿Mí pregunta es, tus tarjetas no tienen este monto? —No, ni por intra ni por extra. —¿Están gastadas? —Sí, no tengo nada. —Sí estas interesado hagamos como te digo, que realmente se demuestre que no tienes; uno, por medio de tu aplicativo que diga, efectivamente no hay saldo, o dos, por medio del POS que se haga la transacción o que diga denegada, sin fondos. Con eso nos basta para poderte generar el pago hasta el 31 de agosto. Entonces mi pregunta es, si logras aplicar al subsidio validando que es tu primera visita con Medisan, ¿lo haríamos de esa manera? —Primero tengo que hacer mis cuentas y hacer los cálculos de lo que debo para aplicar.

61,300 Lempiras de descuento ofrecieron, dejando el costo del supuesto tratamiento en 14,500 lempiras. Los periodistas seguían dudando, entonces los vendedores sugirieron opciones de pago, como sacar un crédito.