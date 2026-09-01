De L75,800 a L14,500: Clínica sugiere créditos para pagar tratamientos en SPS

Un hombre de mediana edad apareció en el consultorio de Medisan al momento de haber terminado el diagnóstico con una asesora en salud. Su tono era serio, con un marcado acento colombiano. Parecía incisivo y no dejaba de ofrecer las “increíbles” ofertas de ese día.La asesora en salud le llamó Fernando. Entró al cubículo de la clínica que opera en un centro comercial de San Pedro Sula. La asesora le dio de forma verbal el diagnóstico de los dos pacientes, pero no sabían que eran periodistas de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que se habían infiltrado. Le pidió ayuda con las promociones, pues afirmaron que solo era para mayores de 45 años.De entrada, el analista financiero comentó que esa era la parte más fácil y más rápida de cómo se tratan con ellos los pacientes, “nuestra clínica es una clínica privada, no recibimos ningún apoyo gubernamental ni del Estado, nada de ello”, aclaró.Dijo que el 70% de los pacientes logran pagar el tratamiento completo, pero el 30%, que son apoyados con subsidios, generalmente por tema de edad.El cobro se hace de acuerdo al diagnóstico y al tratamiento, que casi siempre son alarmantes y, según corroboró este equipo de investigación, hasta falsos. Incluye, según dijo el asesor financiero, un médico de acompañamiento de dos a tres meses, supuestamente para mejorar los indicadores negativos y asegurarse que el paciente se sienta físicamente diferente, con mejor calidad de sueño, bajar el cortisol, y con un estado de energía favorable.