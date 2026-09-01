Pagó L14,000 por tratamiento y una empleada le advirtió: “Son estafadores”

La promesa de conocer el estado de sus órganos comenzó con una llamada insistente y terminó con un tratamiento que todavía le sigue pagando al banco, pese a que, según su testimonio, no le produjo ningún beneficio

Pagó L14,000 por tratamiento y una empleada le advirtió: “Son estafadores”

La paciente asegura que recibió un diagnóstico erróneo durante la consulta gratuita ofrecida por Nueva Med.

 Foto: El Heraldo
Tegucigalpa, Honduras.

La historia de Rocío (nombre ficticio), de 45 años, comenzó con una consulta gratis en el Centro Médico Nueva Med, algo que parecía demasiado sencillo para levantar sospechas.

Rocío caminaba por una gasolinera ubicada al final del anillo periférico cuando alguien se acercó y le entregó un pequeño papel.

Era, según le dijeron, una especie de premio y que (sin participar) había ganado una consulta gratuita y un examen que, supuestamente, permitiría conocer el estado de varios órganos de su cuerpo.

Era la Semana Morazánica de 2025. Le tomaron el número de teléfono y días después llegó una llamada. Le fijaron una fecha y hora, pero no acudió. Volvieron a llamarla sin tener respuesta, así que insistieron otra vez hasta que accedió.

"Me pusieron la mano en esa máquina, en lo cual supuestamente esa máquina me detectó problemas en el hígado, dijeron que lo tenía en ‘segundo nivel’, que mis pulmones estaban mal, que tenía problemas de depresión y sobrepeso", contó la víctima en diálogo con LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus..

“Lo que pasa es que en ese momento se me bloqueó la mente”, dijo, como justificando haber caído en una red de engaños. Aquella fue la primera consulta en Nueva Med, pero no la última.

La mujer contó que antes de pasar con quienes se presentaban como profesionales de la salud le hicieron preguntas que, con el tiempo, comenzaron a parecerle importantes, como si trabajaba, sí manejaba dinero en efectivo y si tenía tarjetas de crédito.

"Ya cuando uno sale de sus consultas, pues uno ya ha dado su tarjeta de crédito para que sea utilizada, porque le ponen un plan así de un tratamiento, que suero aquí, que suero allá. Pues yo caí en esa estafa y cedí mi tarjeta de crédito por el valor de 14,000 lempiras", contó.

“Fue poco, pero igual. Es una plata que a uno le cuesta", agregó.

Comenzó el tratamiento. La enviaron con un psicólogo y un nutricionista, pero desde esas consultas empezó a sentir que algo no encajaba. “No se les vio nada de profesionalismo, no me sentía convencida, ellos me recetaron unos medicamentos naturales, que ellos no lo producen sino que lo compran aquí y después los estuve tomando”, afirmó.

Había acudido antes con otros nutricionistas y psicólogos y, según comparó, percibía una diferencia en la manera de atenderla, hablarle y explicarle las cosas. "No tenían profesionalismo porque uno siente, ellos no eran competentes en esa área, para mí que los entrenan", contó.

Después le indicaron que debía regresar para recibir un suero. Así lo hizo.

Le colocaron el suero y entonces, aseguró, comenzó a sentirse extraña. “Cuando salí de esa clínica, yo me empecé a sentir muy rara y cuando llegué a mi casa me empecé a sentir muy débil", recordó.

La sensación le recordó a los síntomas que había experimentado después de recibir una vacuna contra la covid-19.

Medicamentos recetados a la paciente en Nueva Med para un tratamiento de un mes.

Medicamentos recetados a la paciente en Nueva Med para un tratamiento de un mes.

 (Foto: La Prensa)
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La empleada

Al día siguiente regresó a la clínica. Fue entonces cuando ocurrió algo que, para ella, cambió por completo la historia: una de las trabajadoras de la clínica se acercó, pero no le habló abiertamente. En lugar de eso, según recuerda la mujer, le puso un pequeño papel en la mano.

“Me escribió en el papel que eran estafadores, que eran colombianos. Que pusiera yo una denuncia en las redes sociales", expresó.

La mujer aseguró que aquella empleada también le dijo que dentro de la clínica se hacían cosas que no le gustaban y que, según su versión, utilizaban medicamentos cuyo contenido o procedencia no conocían bien.

Por seguridad, la mujer de 45 años decidió no revelar la identidad de esa empleada, pero el mensaje ya había hecho efecto.

Si hasta ese momento había intentado convencerse de que el tratamiento funcionaría, ahora comenzó a preguntarse qué era exactamente lo que le estaban haciendo.

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Parte de la conversación entre la paciente y una empleada de Nueva Med durante el proceso de atención.

Parte de la conversación entre la paciente y una empleada de Nueva Med durante el proceso de atención.

 (Foto: Cortesía)
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Contrato

Entonces decidió cancelar el contrato y la respuesta, según su relato, fue una lluvia de argumentos para hacerla cambiar de opinión. “Me quisieron convencer, y convencer, y convencer, y convencer”, recordó.

Ella no cedió y pidió algo que, desde su perspectiva, parecía básico, el saber exactamente por qué estaba pagando.

Solicitó un desglose de los cobros, ya que quería saber cuánto costaba el suero, cuánto le cobraban por los tres frascos de medicina natural y cuánto correspondía a las consultas con el supuesto médico, el nutricionista y el psicólogo.

“Les pedí un documento detallado de todos los cobros que me estaban haciendo. Un desglose, pero no quisieron dármelo y no me quisieron dar ese detalle de los medicamentos que me suministraron tampoco", contó.

Entonces pidió hablar con la persona que la había convencido inicialmente y que le había explicado los resultados del examen y la atendieron, pero la desconfianza ya estaba instalada.

“Vi su aspecto como que no era un médico profesional”, afirmó. “Yo creo que a ellos los entrenan para eso", agregó la mujer.

Rocío aclaró que se trata de una percepción suya y reconoce que no pudo comprobar si quienes la atendieron contaban o no con las certificaciones correspondientes. “Presiento que esos médicos no están certificados por el Colegio Médico”, sostuvo.

Lo que sí pudo comprobar, según su relato, fue que seguía sin obtener las respuestas que buscaba, ya que quería saber qué medicamentos le habían suministrado.

Finalmente, la clínica le devolvió la mitad del dinero que había pagado con su tarjeta de crédito, exactamente 7,200 lempiras. El monto fue acreditado a su cuenta y, según recuerda, le hicieron firmar un finiquito.

Estaba molesta, pero aceptó.

La historia, sin embargo, no terminó con la devolución de una parte del dinero, ya que después de publicar su denuncia en redes sociales, comenzaron a llegarle mensajes.

Primero fueron unas tres personas, pero luego descubrió que no era la única que decía haber vivido una experiencia similar. “Me empezaron a escribir muchas personas en las que habían caído en esa estafa y hemos tenido cierto contacto, ellos llevaron abogados y todo eso", contó.

Mencionó que algunas personas habían pagado cantidades mucho mayores como L30,000 y L50,000.

Ella, mientras tanto, todavía enfrenta una consecuencia de aquella decisión, pues el dinero que pagó no desapareció de su vida cuando canceló el tratamiento. “Yo aún sigo pagándole al banco esas cuotas porque puse un extra financiamiento", lamentó.

Este no fue el único testimonio al que tuvo acceso LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus. Varias personas aseguran haber sido víctimas de una clínica de medicina integral que capta pacientes mediante ofertas de consultas y exámenes gratuitos y, según los relatos recogidos, posteriormente les presentan supuestos diagnósticos para convencerlos de adquirir costosos tratamientos.

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Redacción web
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