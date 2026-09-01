Exámenes clínicos contradicen resultados de máquina cuántica de cuestionada clínica

Uno de los primeros resultados que llamó la atención corresponde a la función del hígado. La máquina cuántica de Nueva Med reportó un “contenido de grasa en el hígado” de 0.7, un valor superior al rango de referencia indicado en el propio informe, que va de 0.097 a 0.419.El documento calificó esta medición como una “alteración severa” y la relacionó con hígado graso, también conocido como esteatosis hepática.Posteriormente, la paciente se realizó análisis clínicos en un laboratorio. Las pruebas mostraron niveles elevados de las enzimas hepáticas AST y ALT, con valores de 48.8 y 58.1 U/L, respectivamente. Sin embargo, otros indicadores de la función hepática, como la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, se encontraban dentro de los rangos de referencia establecidos por el laboratorio.La diferencia es importante. Aunque los niveles elevados de estas enzimas pueden llevar a los médicos a investigar el estado del hígado, por sí solos no confirman la presencia de hígado graso, señalaron algunos expertos.Otro punto es que en el examen de sangre salieron anomalías, que la máquina cuántica no identificó. Por ejemplo, el colesterol total, en la máquina la paciente obtuvo un valor de 1.869, dentro del rango normal de 1.833 - 2.979.