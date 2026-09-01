“Puede llegar a cirrosis o cáncer”: el diagnóstico en Nueva Med a periodistas infiltrados

El periodista respondió que tendrían que pensarlo, a lo que ella contestó: “Yo sé lo que puedo pagar y lo que no puedo pagar, estimado. Todo se lo voy a dejar por 2 años, lo que yo voy bajando es el valor también. El valor y la cuota, todo le va a bajar”, indicó, queriendo convencernos.La conversación ya había dejado de girar alrededor de nuestros supuestos padecimientos y empezaba a concentrarse en nuestra capacidad económica.Nos explicaron que el financiamiento se realizaba mediante tarjetas bancarias y que no tendría intereses, pero insistimos en que no queremos aumentar nuestras deudas.Les mencionamos que preferíamos conseguir el dinero en efectivo y regresar al establecimiento, entonces nos indicaron que la oferta corresponde a la campaña y que, aunque podemos regresar después, el precio sería nuevamente de 48,000 lempiras por persona.Entonces nos propusieron hacer un intento de compra con una tarjeta para comprobar el cupo disponible y reservar la posibilidad de acceder al tratamiento.Dijimos que íbamos a pensarlo. Como la mujer observó que había negación continua, comenzó a desafiar la masculinidad del periodista, en medio de una conversación en la que nos presentamos como pareja. “Y si lo dejamos a L520 mensual o ¿500 lempiras mensuales lo desestabilizan mensualmente?”, le preguntaba al periodista.Habíamos llegado por una consulta gratuita y estábamos negociando una deuda. Ya el precio había bajado más del 70%, pero insistimos que salía de nuestro presupuesto. Como nuestro objetivo era conocer el supuesto diagnóstico que nos hacían con un aparato sin sustento científico y la forma de operar, decidimos no contratar el tratamiento.La mujer salió molesta del cubículo, mientras que el médico homeópata, con una sonrisa incómoda, nos despidió tras un apretón de manos.Al salir, observamos al menos a tres personas adultas mayores sentadas, esperando entrar al cubículo a una consulta que supuestamente es gratis, pero que termina con una negociación económica y presiones por algo tan vulnerable e importante como lo es la salud.Nuestra visita formó parte de una investigación de EL HERALDO y LA PRENSA Premium sobre el funcionamiento de Nueva Med, en Tegucigalpa. En el proceso, este medio documentó al menos cinco denuncias presentadas contra la clínica ante Protección al Consumidor, además de recopilar testimonios de personas que aseguraron haber vivido experiencias similares.