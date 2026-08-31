Exministro de Salud califica de “estafa” a clínica que diagnostica con resonancia cuántica

Uno de los ejemplos que, para el exministro, permite evidenciar la imposibilidad del procedimiento es el supuesto análisis de la próstata.El aparato promete proporcionar información sobre ese órgano a partir del contacto de la mano del paciente con la barra.Matheu explica por qué esa afirmación no tiene sustento médico.“El examen de próstata sólo hay dos maneras en que se hace: una sangre que se le saca y se ven los antígenos prostáticos específicos, y el otro es la introducción del dedo para palpar la dureza, el endurecimiento y si se ha agrandado la próstata”, explicó el médico.Y plantea una pregunta elemental: “¿Y este tubito que usted lo agarró con la mano le va a decir cómo está la próstata de dura o blanda? No, es imposible”.El problema, por tanto, no sería simplemente que el aparato tenga una precisión limitada. Es que se le atribuyen capacidades diagnósticas que no corresponden con el funcionamiento de un procedimiento médico convencional.La segunda parte del negocio comienza después de la supuesta evaluación. El paciente recibe una explicación sobre las alteraciones que, según el programa, presenta su organismo y posteriormente se le ofrece un tratamiento.Entre los servicios observados se encuentran la sueroterapia, la aerosolterapia o nebulización y la llamada desintoxicación iónica.Matheu cuestionó también el valor terapéutico de esos procedimientos cuando son ofrecidos como respuesta a los diagnósticos producidos por el aparato.El exministro plantea que el contenido de una sueroterapia podría ser simplemente una solución fisiológica y que la nebulización tampoco justificaría los precios cobrados.“El suero puede ser un suero fisiológico y hacen como que le inyectaron algo más”, señaló. “La inhalación... si usted puede inhalar agua de manzanilla, todos lo hemos hecho poniendo una toalla y eso le descongestiona y no le va a hacer ningún daño”.