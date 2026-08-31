Exministro de Salud califica de “estafa” a clínica que diagnostica con resonancia cuántica

San Pedro Sula

El doctor José Manuel Matheu, exministro de Salud de Honduras, calificó como una "farsa o una estafa" el lucrativo esquema clínico que un grupo de supuestos médicos colombianos opera en San Pedro Sula. Tras analizar las evidencias recolectadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, Matheu alertó que el aparato utilizado para captar dinero ilegalmente —promocionado como un Analizador Magnético de Resonancia Cuántica— carece de toda validez científica. “La gente confunde lo que se llama resonancia magnética y luego le agregan ‘cuántica’ con la resonancia magnética que se toma en un centro de radiología”, explicó.

Una resonancia magnética clínica es un procedimiento de diagnóstico por imágenes que utiliza un campo magnético y ondas de radio para producir imágenes detalladas del interior del cuerpo. No consiste en sostener una pequeña barra conectada a una computadora. La diferencia, según Matheu, no es de tecnología más avanzada frente a tecnología convencional. Es de naturaleza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El dispositivo utilizado por los operadores, dijo, no cuenta con los elementos necesarios para producir imágenes médicas ni para realizar los análisis bioquímicos que aparecen en sus reportes. “Eso es un software, una programación que la hizo alguien que se pasó de vivo, inventó hacer este aparato y ahora hay otros vivos que compran eso y engañan a la gente. Si ese aparato fuera tan bueno para diagnosticar, ya habría sustituido a los médicos”, afirmó. Los resultados que entrega el programa son particularmente problemáticos cuando atribuyen al paciente valores que, en la medicina convencional, requieren muestras biológicas. “Esto es tan falso, tan falso como decirle que le da en teoría resultados de pruebas que solo pueden verse con examen de sangre”, señaló Matheu. “Ahí hablan de fosfatasa alcalina, de calcio, de electrolitos... de diferentes cosas que se examinan solo viendo sangre, y ahí no le sacan sangre”.

Uno de los ejemplos que, para el exministro, permite evidenciar la imposibilidad del procedimiento es el supuesto análisis de la próstata. El aparato promete proporcionar información sobre ese órgano a partir del contacto de la mano del paciente con la barra. Matheu explica por qué esa afirmación no tiene sustento médico. “El examen de próstata sólo hay dos maneras en que se hace: una sangre que se le saca y se ven los antígenos prostáticos específicos, y el otro es la introducción del dedo para palpar la dureza, el endurecimiento y si se ha agrandado la próstata”, explicó el médico. Y plantea una pregunta elemental: “¿Y este tubito que usted lo agarró con la mano le va a decir cómo está la próstata de dura o blanda? No, es imposible”. El problema, por tanto, no sería simplemente que el aparato tenga una precisión limitada. Es que se le atribuyen capacidades diagnósticas que no corresponden con el funcionamiento de un procedimiento médico convencional. La segunda parte del negocio comienza después de la supuesta evaluación. El paciente recibe una explicación sobre las alteraciones que, según el programa, presenta su organismo y posteriormente se le ofrece un tratamiento. Entre los servicios observados se encuentran la sueroterapia, la aerosolterapia o nebulización y la llamada desintoxicación iónica. Matheu cuestionó también el valor terapéutico de esos procedimientos cuando son ofrecidos como respuesta a los diagnósticos producidos por el aparato. El exministro plantea que el contenido de una sueroterapia podría ser simplemente una solución fisiológica y que la nebulización tampoco justificaría los precios cobrados. “El suero puede ser un suero fisiológico y hacen como que le inyectaron algo más”, señaló. “La inhalación... si usted puede inhalar agua de manzanilla, todos lo hemos hecho poniendo una toalla y eso le descongestiona y no le va a hacer ningún daño”.