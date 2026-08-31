Francisco Morazán, Cortés y Comayagua lideran cierres de empresas en Honduras

Agregó que “el incremento de la energía eléctrica, precios de los combustibles, tenemos racionamientos constantes de energía, que afecta bastante a los pequeños negocios y no parece cambiar”.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/enee-licita-mas-400-cuadrillas-hurto-mantenimiento-red-JC31665480" target="_blank">Las mipymes siguen a la espera de programas de apoyo y financiamiento</a> diferenciado para productores por parte del Gobierno Central.Ante la falta de empleo formal, muchos hondureños han optado por emprender negocios desde la informalidad, es decir, sin legalizarse, y muchos lo hacen desde sus casas o las calles debido a los altos costos de los alquileres. “Lastimosamente son emprendimientos que no se sostienen mucho tiempo, porque tienen que recurrir a créditos con prestamistas y no tienen grandes ganancias, apenas subsisten; he visto negocios que apenas ganan 200 a 300 lempiras al día, que les puede quedar de ganancia”, lamentó Rodríguez.