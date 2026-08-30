Tabla de posiciones Liga Nacional Honduras: triple empate en la cima y Motagua baja

Olimpia mantuvo el invicto y recuperó liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras el empate 2-2 que logró este domingo contra el Estrella Roja de Danlí en la quinta jornada del campeonato. En el estadio Marcelo Tinoco se vivió una fiesta deportiva que inauguró Maikel García con golazo de tiro libre para adelantar al Estrella Roja, que vio como Olimpia empataba con penal de Edwin Rodríguez. Por la misma vía se volvió a adelantar el equipo danlidense y Kilmar Peña en el último minuto decretó la igualdad.

Con este empate, el Rey de Copas de Honduras se vuelve a colocar en la cima de la tabla de posicione con 11 puntos, empatado con el Marathón, pero los merengues con mejor diferencia de goles. Real España también llegó a 11 puntos después de vencer 2-1 al CD Choloma en el cierre de la jornada. La Máquina pudo ser líder, pero falló un penal en el tiempo de descuento. Dos goles de penal de Eddie Hernández dio el triunfo a los aurinegros, mientras el joven debutante Carlos Castillo acortó distancias para los maquileros que están décimos en la clasificación con apenas 3 unidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse