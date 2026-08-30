Empresaria muere tras una cirugía estética de 10 horas en el rostro y cuello

La operación comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana y Andreia regresó a su habitación aproximadamente a las 5:30 de la tarde, de acuerdo con el testimonio de su hermana. La intervención habría incluido una ritidoplastia profunda, procedimiento en la frente, mentoplastia, blefaroplastia y tratamientos en el cuello, además de aplicación de grasa en el rostro.