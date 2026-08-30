Empresaria muere tras una cirugía estética de 10 horas en el rostro y cuello

La empresaria brasileña Andreia Vieira Gaspar, de 51 años, murió durante la madrugada del 12 de agosto de 2026, horas después de someterse a una cirugía estética de aproximadamente 10 horas en un hospital de Goiânia, Brasil, donde le realizaron seis procedimientos en el rostro y cuello.
Andreia, quien residía en España desde hacía unos cinco años, viajó a Brasil para cumplir un sueño que, según su familia, había planificado durante mucho tiempo. La intervención estaba prevista para el 11 de agosto y posteriormente presentó complicaciones respiratorias.
Su hermana, Djiane Vieira, relató que Andreia ahorró durante aproximadamente dos años para reunir los 118,000 reales brasileños que costó la intervención. “Fueron dos años que ella quedó ahorrando. No es fácil reunir 118 mil reales ganando un salario”, contó.
La empresaria llegó a Goiânia el 3 de agosto y, según el relato familiar, tenía una consulta presencial programada con el médico para el 10 de agosto. Sin embargo, esa cita fue cancelada y la evaluación habría quedado para el día de la operación.
La familia sostiene que antes de la cirugía no hubo una consulta presencial con el cirujano responsable y que parte del contacto con el equipo médico se realizó mediante mensajes. Estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser esclarecidos durante la investigación.
La operación comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana y Andreia regresó a su habitación aproximadamente a las 5:30 de la tarde, de acuerdo con el testimonio de su hermana. La intervención habría incluido una ritidoplastia profunda, procedimiento en la frente, mentoplastia, blefaroplastia y tratamientos en el cuello, además de aplicación de grasa en el rostro.
Después de salir del quirófano, la empresaria presentó una marcada inflamación en el rostro. Con el paso de las horas comenzó a experimentar dificultades para respirar, una situación que, según sus familiares, se agravó durante la noche.
Djiane afirmó que buscó ayuda del personal médico y recurrió incluso a un grupo de mensajes en el que se encontraba el equipo que atendía a su hermana. “Mi hermana está muriendo. Por el amor de Dios. Ustedes atiendan, nadie aparece”, escribió, según capturas difundidas por la familia.
Andreia murió durante la madrugada del 12 de agosto, luego del deterioro de su estado de salud. El laudo citado por sus familiares señala trombosis coronaria aguda e infartos pulmonares entre las causas del fallecimiento.
La trombosis se produce cuando un coágulo obstruye un vaso sanguíneo y, dependiendo de su ubicación, puede provocar complicaciones graves. Sin embargo, determinar qué desencadenó el deterioro de Andreia y si existe una relación directa con la cirugía o la atención posterior corresponde a los análisis médicos y la investigación judicial.
La familia también cuestionó los estudios realizados antes de la operación. Según Djiane, Andreia se practicó en España los exámenes solicitados por el equipo médico y envió los resultados a Brasil.
Entre los antecedentes señalados por la familia están una supuesta alteración relacionada con una bacteria y el uso de medicamentos, incluidos tratamientos hormonales. Según su hermana, Andreia informó sobre estos medicamentos y recibió indicaciones para suspender algunos antes de la intervención.
El Ministerio Público de Goiás solicitó la apertura de una investigación policial para esclarecer las circunstancias de la muerte. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió antes, durante y después de la cirugía y establecer si existió alguna irregularidad.
El médico Lessandro Martins, señalado como responsable de los procedimientos, expresó su pesar por la muerte de la paciente y manifestó que brindará las aclaraciones correspondientes ante las autoridades. También señaló que no divulgaría detalles clínicos debido al secreto médico.
El Hospital Ankar, por su parte, afirmó que se aplicaron protocolos y medidas de atención médica ante el cuadro presentado por Andreia y que colaborará con las investigaciones. Mientras el proceso avanza, la familia mantiene sus cuestionamientos y espera que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de la empresaria.