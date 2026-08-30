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Locura por Olimpia en Danlí, bellezas del Estrella Roja y la chica olimpista que cautivó

Lindas chicas robaron miradas en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Locura por Olimpia en Danlí, bellezas del Estrella Roja y la chica olimpista que cautivó
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Así es el tremendo ambiente que se vive en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí con el partido Estrella Roja vs Olimpia por la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Alex Pérez
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Los hinchas del Estrella Roja y Olimpia realizaron largas colas para ingresar al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Olimpia y Estrella Roja se enfrentan a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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El lente de Diario La Prensa llegó desde tempranas horas del mediodía al recinto de Danlí previo al compromiso que arranca a las 3 de la tarde.
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La boletería para el compromiso entre Olimpia vs Estrella Roja de Danlí en el Estadio Marcelo Tinoco.
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La hinchada de Olimpia siempre juega de local en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Estrella Roja es uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional. Está demostrando cosas interesantes.
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El clima caliente se ha hecho sentir en Danlí y así se cubren del sol los aficionados de Olimpia y Estrella Roja.
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Sin duda, una tremenda fiesta se ha vivido en las afueras del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Una locura para ingresar al estadio Marcelo Tinoco de Danlí para ver el partido Estrella Roja vs Olimpia.
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Estrella Roja no jugará solo en el recinto danlidense. Se vive una verdadera fiesta mientras los hinchas ingresaban al estadio.
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Así se veía la gran fila para entrar a la localidad de sombra norte del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Hasta un gallo se hizo presente en la fiesta previa en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Esta pareja olimpista llegó a tiempo al estadio Marcelo Tinoco de Danlí para ver a su amado León.
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Los aficionados del Estrella Roja también se hicieron presente temprano en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Un llenazo en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí para el partido Estrella Roja vs Olimpia.
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Las bellas aficionadas del Olimpia que llegaron al estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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Qué bonita la mujer hondureña. Esta linda aficionada del Estrella Roja de Danlí robó suspiros en el estadio.
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Del Olimpia también llegaron bonitas aficionadas al estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
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¿Quién es ella? Ella cautivó a los presentes en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí con la camiseta del Olimpia.
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Esta guapa seguidora del Estrella Roja también fue sensación en el estadio de Danlí.
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La linda aficionada del Estrella Roja posó con su sonrisa para el lente de Diario La Prensa.
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Las bellas aficionadas del Estrella Roja de Danlí que llegaron al estadio para apoyar a su equipo.
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