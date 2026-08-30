Locura por Olimpia en Danlí, bellezas del Estrella Roja y la chica olimpista que cautivó

Así es el tremendo ambiente que se vive en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí con el partido Estrella Roja vs Olimpia por la Liga Nacional de Honduras.
Los hinchas del Estrella Roja y Olimpia realizaron largas colas para ingresar al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Olimpia y Estrella Roja se enfrentan a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
El lente de Diario La Prensa llegó desde tempranas horas del mediodía al recinto de Danlí previo al compromiso que arranca a las 3 de la tarde.
La boletería para el compromiso entre Olimpia vs Estrella Roja de Danlí en el Estadio Marcelo Tinoco.
La hinchada de Olimpia siempre juega de local en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Estrella Roja es uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional. Está demostrando cosas interesantes.
El clima caliente se ha hecho sentir en Danlí y así se cubren del sol los aficionados de Olimpia y Estrella Roja.
Sin duda, una tremenda fiesta se ha vivido en las afueras del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Una locura para ingresar al estadio Marcelo Tinoco de Danlí para ver el partido Estrella Roja vs Olimpia.
Estrella Roja no jugará solo en el recinto danlidense. Se vive una verdadera fiesta mientras los hinchas ingresaban al estadio.
Así se veía la gran fila para entrar a la localidad de sombra norte del Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Hasta un gallo se hizo presente en la fiesta previa en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Esta pareja olimpista llegó a tiempo al estadio Marcelo Tinoco de Danlí para ver a su amado León.
Los aficionados del Estrella Roja también se hicieron presente temprano en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Un llenazo en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí para el partido Estrella Roja vs Olimpia.
Las bellas aficionadas del Olimpia que llegaron al estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
Qué bonita la mujer hondureña. Esta linda aficionada del Estrella Roja de Danlí robó suspiros en el estadio.
Del Olimpia también llegaron bonitas aficionadas al estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
¿Quién es ella? Ella cautivó a los presentes en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí con la camiseta del Olimpia.
Esta guapa seguidora del Estrella Roja también fue sensación en el estadio de Danlí.
La linda aficionada del Estrella Roja posó con su sonrisa para el lente de Diario La Prensa.
Las bellas aficionadas del Estrella Roja de Danlí que llegaron al estadio para apoyar a su equipo.