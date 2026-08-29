Emilio sorprende con Virginia en el Nacional, fiesta de Motagua y bellezas

El Motagua vino de atrás y firmó una remontada ante el Olancho FC (2-1) en el marco de su aniversario. Te compartimos algunas de las imágenes del encuentro.
Los aficionados desde tempranas horas llegaron con todo el ánimo para apoyar a su equipo en una fecha especial.
Cristopher Mélendez fue uno de los jugadores más aclamados en su llegada al recinto capitalino. El futbolista aprovechó para firmar unos autógrafos.
Así lucía el Estadio Nacional con su nueva imagen tras el cambio de color en las graderías. La imagen captada por nuestro camarográfo David Romero a tempranas horas.
Las hermosas chicas que asistieron al recinto capitalino para disfrutar de un nuevo juego en la Liga Nacional. Así posaron para nuestras cámaras.
¡UFFFFF, QUÉ LINDAS! Ellas robaron miradas desde las graderías del Estadio Nacional.
Los fieles aficionados del Motagua que fueron captados en la previa del duelo ante Olancho. Ella fue otra de las lindas hicnhas del Ciclón Azul que fueron captadas por la LENTE de OPSA.
Los aficionados de Motagua y Olancho FC disfrutaron desde las graderías del Nacional.
Esta linda edecan posó para nuestras cámaras antes del arranque del partido por la jornada 5 del Apertura 2026.
Uno de los momentos curiosos y que sorprendió fue la llegada de Emilio Izaguirre junto con Virgnia Varela. Después de especulaciones sobre una presunta ruptura amorosa, la pareja fue captada ingresando al estadio para ver el compromiso.
Hace unos días, ambos estuvieron en el centro de los reflectores y este sábado reaparecieron para mostrar su apoyo a Motagua.
Motagua festejó su 98 aniversario y miren la belleza de foto. Las dos generaciones de la hinchada del Ciclón Azul en un festejo especial del club.
El Motagua también celebró el cumpleaños de su entrenador: el entrenador Javier López,
Sin embargo, la fiesta fue amargada en el primer tramo del partido. Jerry Bengtson apareció en el minuto 6 para sorprender a los azules en el Nacional.
El delantero no perdonó y le dio la ventaja a los Potros durante el primer tiempo del encuentro. Venía de marcar ante el Olimpia en el Juan Ramón Brevé.
Sin embargo, este tanto no fue impedimento para festejar durante el descanso. El show de fuegos artificiales en la mitad del juego.
Motagua festejó sus 98 años con un show en el entretetiempo. La afición pudo disfrutar de un lindo momento.
Para la segunda parte, las cosas cambiaron. Cristopher 'Búho' Meléndez le dio el empate al Ciclón Azul y remaron contracorriente.
Motagua firmó la remontada con el tanto de Alejandro Reyes. El volante zurdo anotó el segundo con un disparo al primer palo que Denova fue fue incapaz de contener. Valerio Marinacci dio la asistencia.
El eufórico festejo de los azules después del gol de Alejandro Reyes que les dio los tres puntos en casa sobre el Olancho FC. Sus compañeros también desataron la locura.
Alejandro Reyes le dio los tres puntos a Motagua en su aniversario. El Ciclón escaló a la tercera posición tras alcanzar 9 puntos.
Por su parte, el Olancho FC puso fin a su invicto y se estanca en la tabla de posiciones del Apertura 2026.
Los Potros siguen en la lucha, pero se quedaron en la quinta plaza con sus 8 unidades. Así salieron sus protagonistas tras la derrota.