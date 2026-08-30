El brutal crimen por el que es señalado el hondureño extraditable Mario Roberto Flores

La muerte de Iriana de Jesús, una niña de apenas cinco años, permaneció durante más de dos décadas como un caso sin una resolución definitiva. Ahora, el hondureño Mario Roberto Flores, conocido también como “Alexis Flores”, fue extraditado a Estados Unidos para responder por el crimen ocurrido en Filadelfia en el año 2000.
Iriana desapareció el 29 de julio de ese año frente a su vivienda, ubicada en el vecindario de Hunting Park. Según los registros de la investigación, la menor fue vista por última vez junto a un hombre hispano que habría dicho ser hondureño y que buscaba trabajo y un lugar donde alojarse.
Cinco días después de su desaparición, el cuerpo de la niña fue localizado en un apartamento cercano. El hallazgo marcó el inicio de una investigación por asesinato que durante años tuvo pocos avances y que posteriormente llevaría a los investigadores hasta Flores.
Los informes forenses establecieron que Iriana murió por estrangulamiento. El caso tomó especial relevancia debido a las circunstancias de la desaparición de la menor y a la relación que las autoridades encontraron entre el sospechoso y el edificio donde fue localizado el cuerpo.
Según los investigadores estadounidenses, Flores residía en ese mismo edificio al momento de los hechos. Además, habría desaparecido del sector aproximadamente en el mismo período en que se reportó la desaparición de Iriana, un elemento que pasó a formar parte de las pesquisas.
Pero fue la evidencia genética la que permitió dar un nuevo impulso al caso. Una muestra de ADN obtenida de Flores durante su estancia en Arizona coincidió con material genético recolectado en la escena del crimen de Filadelfia.
Para entonces, Flores ya había tenido problemas con la justicia en Estados Unidos. Cumplió una condena en Arizona por falsificación y fue deportado a Honduras en 2005, después de recuperar su libertad.
Ese mismo año, el FBI incluyó a Flores en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados y ofreció una recompensa de 250,000 dólares por información que permitiera localizarlo. En los registros de la agencia aparecía bajo distintos nombres, entre ellos Mario Flores, Mario Roberto Flores y Alex Contreras.
La coincidencia de ADN llevó a las autoridades de Filadelfia a emitir, en marzo de 2007, una orden de arresto en su contra por asesinato y otros delitos graves relacionados con la muerte de la niña. También se emitió una orden federal para su captura.
El caso permaneció abierto durante años mientras Flores continuaba fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. En marzo de 2025 fue retirado de la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados debido a una revisión administrativa, aunque la orden de captura internacional continuó vigente.
Finalmente, Flores fue capturado el pasado 11 de febrero en una zona montañosa del occidente de Honduras. Después de que la Corte Suprema de Justicia hondureña aprobara su extradición el 16 de marzo, las autoridades concretaron este domingo su entrega a agentes del FBI.
Flores deberá enfrentar ahora en Estados Unidos los cargos de asesinato, secuestro, agresión y abuso sexual de una menor ante las autoridades judiciales de Filadelfia. La extradición pone nuevamente el caso de Iriana De Jesús ante la justicia estadounidense, más de 26 años después de la desaparición y muerte de la niña.