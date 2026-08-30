Extraditan a EE UU a Mario Flores, hondureño acusado de infame crimen contra niña en Filadelfia

Luego de permanecer más de 26 años prófugo, el hondureño Mario Roberto Flores fue extraditado este domingo a Estados Unidos, donde enfrentará un proceso judicial por el secuestro, abuso sexual y asesinato de la niña Iriana de Jesús, de cinco años.
Flores fue entregado por las autoridades hondureñas a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), luego de que la Corte Suprema de Justicia de Honduras concediera el pasado 16 de marzo la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
El caso se remonta al 29 de julio de 2000, cuando Iriana De Jesús fue reportada como desaparecida frente a su vivienda en el vecindario de Hunting Park, en Filadelfia, Pensilvania. La menor habría sido vista por última vez junto a un hombre hispano que decía ser hondureño y que buscaba trabajo y alojamiento.
Cinco días después, el 3 de agosto, el cuerpo de la niña fue encontrado en un apartamento cercano, ubicado en el mismo edificio donde, según las investigaciones, residía Flores. Informes forenses determinaron que la menor murió por estrangulamiento.
De acuerdo con el expediente, las autoridades comenzaron a considerar a Flores como sospechoso después de establecer que había desaparecido de la zona aproximadamente al mismo tiempo que se reportó la desaparición de la niña.
Durante varios años, el caso tuvo pocos avances. Sin embargo, una evidencia de ADN permitió dar un giro a la investigación: una muestra tomada a Flores durante su permanencia en Arizona coincidió con material genético recolectado en la escena del crimen en Filadelfia.
Flores había cumplido una condena en Arizona por falsificación y posteriormente fue deportado a Honduras tras recuperar su libertad en 2005. Las autoridades estadounidenses utilizaron la coincidencia de ADN para vincularlo con el caso ocurrido en Filadelfia.
El 22 de marzo de 2007, las autoridades de Filadelfia emitieron una orden de arresto contra Flores por asesinato y otros delitos graves relacionados con la muerte de la menor. Ese mismo año, su nombre fue incorporado a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.
El FBI ofreció entonces una recompensa de 250,000 dólares por información que permitiera localizarlo. En sus registros, Flores también aparecía bajo los nombres de Mario Flores, Mario Roberto Flores y Alex Contreras, además de otros alias consignados en la investigación.
En marzo de 2025, Flores fue retirado de la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados como parte de una revisión administrativa del FBI. No obstante, la orden de captura internacional permaneció vigente hasta su localización y posterior detención en Honduras.
La captura ocurrió el pasado 11 de febrero en una zona montañosa del occidente de Honduras. Tras el proceso correspondiente, las autoridades hondureñas concretaron este domingo su entrega a Estados Unidos, donde deberá responder ante el Tribunal Municipal de Filadelfia por los cargos de asesinato, secuestro, agresión y abuso sexual de una menor.
La extradición es resultado de la cooperación entre las autoridades hondureñas y las agencias estadounidenses para llevar ante la justicia a Flores, quien permaneció prófugo durante más de dos décadas. Ahora, será la justicia de Estados Unidos la que determine su responsabilidad penal por la muerte de Iriana De Jesús.