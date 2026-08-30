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¿De qué hablaron Asfura y Abinader durante su encuentro en República Dominicana?

Nasry Asfura se reunió con Luis Abinader en República Dominicana para ampliar la cooperación bilateral entre ambos países. Así fue el encuentro

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 14:18 -
  • Agustín Lagos
¿De qué hablaron Asfura y Abinader durante su encuentro en República Dominicana?

El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader.

 Foto: cortesía

Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, sostuvo este domingo 30 de agosto un encuentro con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, durante una visita oficial orientada a fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

La reunión tuvo lugar en el Palacio Nacional dominicano, donde Asfura fue recibido por Abinader como parte de una agenda que contempla temas de interés común y nuevas oportunidades de cooperación entre los dos países.

El mandatario hondureño llegó al Palacio Nacional a las 10:50 de la mañana. A su arribo fue recibido por el embajador Francisco José Cantizano Nadal, director de Ceremonial de Estado y Protocolo de República Dominicana, quien lo acompañó hasta el encuentro con el gobernante dominicano.

Abinader y Asfura fortalecen agenda bilateral durante visita oficial en República Dominicana

Como parte del protocolo oficial, Asfura recibió honores militares correspondientes a su investidura. Durante la ceremonia fueron interpretados los himnos nacionales de Honduras y República Dominicana y se efectuó una salva de 21 cañonazos.

Posteriormente, ambos presidentes participaron en el tradicional “Pase de Revista a la Guardia Presidencial”, tras lo cual Asfura recibió el saludo de los funcionarios que integraban la delegación oficial dominicana.

La agenda presidencial incluyó una reunión de trabajo en la que los mandatarios abordaron asuntos de interés para ambos países y analizaron posibilidades para ampliar la cooperación bilateral.

Entre los principales temas contemplados estuvieron el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales, así como la promoción del turismo y la identificación de nuevas áreas de colaboración entre Honduras y República Dominicana.

Por parte del Gobierno dominicano participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó Haza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

Nasry Asfura visitará en República Dominicana el muro que se construye en la frontera con Haití

La delegación también estuvo integrada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, y el embajador dominicano en Honduras, Luis García.

Asfura estuvo acompañado por la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el secretario de Estado en el Despacho de Turismo, Andrés Ehrler; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones, Epaminondas Marinakys.

La representación hondureña se completó con el embajador de Honduras en República Dominicana, Ernesto Alfonso Pumpo, y el ministro consejero de la Embajada de Honduras, Ronald Deras.

Nasry Asfura visitará en República Dominicana el muro que se construye en la frontera con Haití

La visita oficial de Asfura busca dar continuidad al acercamiento entre Tegucigalpa y Santo Domingo y avanzar en una agenda que incluye cooperación, inversión, seguridad, turismo y desarrollo, con la intención de ampliar los vínculos entre ambos países.

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Redacción web
Agustín Lagos

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