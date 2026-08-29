Abinader y Asfura fortalecen agenda bilateral durante visita oficial en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de República Dominicana Luis Abinader recibió este sábado a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, quien inició una visita oficial a República Dominicana con un recorrido por las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro. Durante la visita, Asfura conoció parte de las capacidades de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), entre ellas el proceso de ensamblaje del avión TS-7 Dulus y los vehículos blindados Furia, diseñados y ensamblados por la Industria Militar Dominicana. Las explicaciones sobre los vehículos estuvieron a cargo del viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, FARD, quien estuvo acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante de la FARD, mayor general Emmanuel Souffront, FARD.

Al finalizar el recorrido, Abinader obsequió al mandatario hondureño una réplica del primer avión militar ensamblado en República Dominicana, como recuerdo de su visita. La aeronave representa un hito para el desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

Posteriormente, los dos gobernantes se trasladaron hacia la provincia Dajabón, donde el presidente dominicano tiene previsto mostrar a su homólogo hondureño la infraestructura del muro fronterizo y los sistemas tecnológicos y de vigilancia incorporados a esta obra de seguridad nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asfura llega al país

El presidente de Honduras arribó a República Dominicana a la 1:13 de la tarde de este sábado por el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, acompañado de su comitiva oficial y de la canciller hondureña, Mireya Agüero.

A su llegada fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó; el director del Departamento Aeroportuario, Merido de Jesús Torres; el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, general piloto Manuel García Lithgow, y el embajador y director de Ceremonial de Estado y Protocolo, Francisco José Cantizano Nadal.

Reuniones y actos oficiales

La agenda bilateral continuará este domingo 30 de agosto en el Palacio Nacional, donde Abinader ofrecerá el recibimiento oficial a Asfura Zablah y a su delegación a las 10:30 de la mañana. El gobernante hondureño recibirá los honores correspondientes a su investidura. Media hora después, a las 11:00 de la mañana, ambos presidentes sostendrán una audiencia en el Salón Blanco del Palacio Nacional. A las 11:30 está prevista una reunión entre las delegaciones oficiales de República Dominicana y Honduras.