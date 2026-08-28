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Nasry Asfura visitará en República Dominicana el muro que se construye en la frontera con Haití

Nasry Asfura y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, recorrerán la frontera con Haití y sostendrán un encuentro privado, informaron este viernes fuentes oficiales

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 19:33 -
  • Agencia EFE
Nasry Asfura visitará en República Dominicana el muro que se construye en la frontera con Haití

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, comenzará el sábado una visita oficial de dos días a República Dominicana, donde él y el presidente de este país, Luis Abinader, recorrerán la frontera con Haití y sostendrán un encuentro privado, informaron este viernes fuentes oficiales.

Asfura llegará al Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, a primera hora de la tarde, desde donde se trasladará a la Base Aérea de San Isidro, sede de la Fuerza Aérea dominicana, para recorrer el lugar junto a Abinader, informó el Palacio Nacional dominicano.

Luego, los gobernantes viajarán a la frontera con Haití, donde República Dominicana construye un muro del que ya se han levantado unos 60 kilómetros.

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La construcción de ese muro fronterizo dio comienzo en febrero de 2022 y, de acuerdo con las autoridades dominicanas, busca asegurar la defensa nacional, reducir el tráfico de indocumentados, drogas, armas y el contrabando de mercancías de todo tipo.

Las actividades oficiales continuarán el domingo con el recibimiento de Asfura en el Palacio Nacional, para reunirse con Abinader.

De acuerdo a la información, el acto incluye una reunión privada, para luego celebrarse un encuentro entre las delegaciones oficiales de ambos países.

Luego, los mandatarios tienen previsto ofrecer una intervención ante los medios de comunicación. Asfura acudirá al mausoleo donde descansan los padres fundadores de República Dominicana, antes de su regreso a Tegucigalpa.

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Entre las principales exportaciones de Honduras a República Dominicana están los camarones, ante la alta demanda impulsada por el sector turístico y de consumo dominicano, además de otros bienes agrícolas y manufacturados.

Por su parte, República Dominicana exporta a Honduras medicamentos, tabaco, sémola de maíz, textiles, polímeros y diversos bienes agroindustriales de alto valor agregado.

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Agencia EFE
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