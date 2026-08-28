Nasry Asfura visitará en República Dominicana el muro que se construye en la frontera con Haití

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, comenzará el sábado una visita oficial de dos días a República Dominicana, donde él y el presidente de este país, Luis Abinader, recorrerán la frontera con Haití y sostendrán un encuentro privado, informaron este viernes fuentes oficiales.

Asfura llegará al Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, a primera hora de la tarde, desde donde se trasladará a la Base Aérea de San Isidro, sede de la Fuerza Aérea dominicana, para recorrer el lugar junto a Abinader, informó el Palacio Nacional dominicano.

Luego, los gobernantes viajarán a la frontera con Haití, donde República Dominicana construye un muro del que ya se han levantado unos 60 kilómetros.