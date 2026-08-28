Honduras impulsa proyecto en el que incorpora pescado en la alimentación escolar

SANTA BÁRBARA, HONDURAS. Honduras, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), presentó ante representantes de cinco países que participaron en el cierre del Encuentro Latinoamericano y del Caribe de la Red de Alimentación Escolar Sostenible (Raes), un proyecto sostenible que consiste en incorporar pescado en la alimentación escolar de niños y niñas de centros educativos del departamento de Santa Bárbara. En la gira de intercambio de experiencias, comitivas oficiales provenientes de Bolivia, Belice, Chile, El Salvador y Santa Lucía realizaron un recorrido por varios centros educativos del municipio de Santa Rita. El objetivo principal fue conocer el modelo operativo y logístico que implementa Honduras en el proceso técnico de recepción, preparación y consumo de la ración escolar con pescado que reciben los niños en estas escuelas.

En el recorrido también participaron autoridades de la Secretaría de Educación, representantes de la Mancomunidad de Municipios del Sur de Santa Bárbara (Codemussba) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que brindan apoyo técnico para la implementación de este proyecto, el cual incluye alimentos acuáticos ricos en proteínas de alta calidad, omega-3, vitaminas y minerales.



Según las autoridades, con este modelo, Honduras y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (Panae), que ejecuta Sedesol, se convierten en pioneros de la región con un programa replicable que busca diversificar la dieta y mejorar la nutrición de los estudiantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, pretende organizar y beneficiar a productores y pescadores artesanales mediante la generación de mercados estables para la comercialización de sus productos, lo que permite dinamizar la economía de las comunidades.