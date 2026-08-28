Abogado señalado de revelar identidad de testigo protegido se defenderá en libertad en SPS

San Pedro Sula, Honduras. El profesional del derecho Osman Josué Laínez Herrera se defenderá en libertad luego de que un juez le impusiera medidas cautelares sustitutivas a la detención judicial por su presunta participación en la revelación de la identidad de un testigo protegido.

La resolución se conoció este viernes 28 de agosto, durante la Audiencia de Declaración de Imputado celebrada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en San Pedro Sula.

Laínez Herrera fue sometido a un proceso judicial por el delito de revelación de identidad de testigo protegido, en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Honduras.

Tras escuchar los planteamientos de las partes, el juez determinó imponer al profesional del derecho una medida cautelar distinta a la detención judicial, por lo que no deberá permanecer privado de libertad mientras continúa el proceso.

Como parte de las medidas impuestas, el abogado deberá cumplir con la presentación periódica cada 15 días ante la autoridad correspondiente.

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Asimismo, el juzgado ordenó su inmediata libertad, al considerar procedente la aplicación de medidas sustitutivas durante el desarrollo de la causa.

Durante la audiencia, el Ministerio Público había solicitado la imposición de una medida cautelar limitativa de la libertad para el imputado, mientras que la defensa técnica se opuso a la petición fiscal.

La defensa presentó elementos relacionados con el arraigo de su representado y solicitó que se mantuviera su estado de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

El caso también tuvo un cambio de competencia, debido a que el juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó declinar el conocimiento de la causa y remitir el expediente al Juzgado de Letras de lo Penal.

La decisión implica que el proceso continuará ante la jurisdicción correspondiente, donde deberán desarrollarse las siguientes etapas establecidas por la legislación hondureña.

La Audiencia Inicial fue programada para las 9:00 de la mañana del 17 de septiembre de 2026, fecha en la que las partes deberán comparecer nuevamente ante el órgano jurisdiccional.