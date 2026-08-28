El abogado Osman Josué Laínez no tiene nexos con el caso Angie Peña

San Pedro Sula. Tras la detención del profesional del derecho Osman Josué Laínez Herrera, ocurrida ayer en el departamento de Cortés, parientes del profesional emitieron un comunicado de aclaración pública para desvincularlo rotundamente del mediático caso de la joven desaparecida Angie Peña.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la captura del abogado se ejecutó en la residencial Shalon del sector Dos Caminos, jurisdicción del municipio de Villanueva. Su arresto generó diversos rumores que lo ligaban a investigaciones de alto impacto en el país.

Ante esta situación, sus familiares decidieron manifestarse mediante un pronunciamiento oficial para desmentir tales versiones. “Queremos dejar constancia de manera clara y categórica de que el abogado Osman Josué Laínez Herrera no está vinculado ni relacionado con el caso de Angie Peña, ni tiene participación alguna en los hechos que se investigan en dicho caso”, señala de forma tajante el escrito familiar.

En el comunicado se aclara además la situación legal actual del detenido, especificando que “actualmente, el abogado Laínez Herrera se encuentra llevando un proceso completamente distinto y ajeno al caso de Angie Peña, por lo que solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación que se abstengan de asociar su nombre, imagen o actividad profesional con dicho caso cuando no exista fundamento para ello”.

Los parientes manifestaron su profunda preocupación por la integridad física del profesional del derecho ante los señalamientos realizados en plataformas digitales y en distintos medios. “Nuestra familia se encuentra profundamente preocupada por la seguridad e integridad del abogado, ya que cualquier información incorrecta o asociación equivocada con un caso de esta naturaleza podría ponerlo en una situación de riesgo innecesaria”, manifestaron.