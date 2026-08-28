Detienen a dos colombianos con casi $20,000 sin justificar en Santa Bárbara

Santa Bárbara. En un operativo de control e inspección ejecutado en la zona occidental del país, agentes de la Policía Nacional requirieron a dos ciudadanos colombianos en posesión de casi 20,000 dólares, cuya procedencia legítima no pudieron justificar.

Los hechos sucedieron en el punto de control interno ubicado en La Ceibita, jurisdicción del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. La intervención fue realizada por efectivos asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 22 (UMEP-22) en conjunto con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Durante la revisión física de rutina realizada en la posta policial, las autoridades detectaron la suma de dinero. Al contabilizarlo, los uniformados confirmaron un total de 19,600 dólares estadounidenses en billetes con denominación de 100 dólares, suma que equivale a más de 526,000 lempiras al cambio actual.