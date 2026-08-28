Detienen a dos colombianos con casi $20,000 sin justificar en Santa Bárbara

Santa Bárbara. En un operativo de control e inspección ejecutado en la zona occidental del país, agentes de la Policía Nacional requirieron a dos ciudadanos colombianos en posesión de casi 20,000 dólares, cuya procedencia legítima no pudieron justificar.
Los hechos sucedieron en el punto de control interno ubicado en La Ceibita, jurisdicción del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. La intervención fue realizada por efectivos asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 22 (UMEP-22) en conjunto con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
Durante la revisión física de rutina realizada en la posta policial, las autoridades detectaron la suma de dinero. Al contabilizarlo, los uniformados confirmaron un total de 19,600 dólares estadounidenses en billetes con denominación de 100 dólares, suma que equivale a más de 526,000 lempiras al cambio actual.
En el operativo resultaron requeridos dos hombres de nacionalidad colombiana identificados como Sucre Quiñónez Martínez, de 34 años de edad, de oficio abogado, y Daniel Fernando Quiñónez Martínez, de 24 años, comerciante. Ambos sospechosos son originarios de Bogotá y transitaban por ese tramo carretero cuando los requirieron las autoridades.
A ambos extranjeros se les supone responsables de la comisión de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir en perjuicio del Estado de Honduras. Al momento de la inspección, ninguno de los dos detenidos logró presentar la documentación legal ni las declaraciones correspondientes que ampararan el origen del dinero en efectivo que transportaban.
Los dos colombianos y la evidencia incautada fueron trasladadas a las instalaciones de la Unidad Departamental de Policía Número 4 (UDEP-4), ubicadas en la ciudad de Copán. En dicha sede se continuará el procedimiento en base a ley para remitirlos ante los tribunales correspondientes en las próximas horas.