Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años

Oslo. El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT), en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hacía una vez días, informó la Casa Real.

"Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido horas hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35", indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado, en alusión al centro médico en el que ingresó el pasado 17 de agosto.

En su página web, la Casa Real de Noruega publicó un retrato del fallecido monarca junto con el comunicado.

El pasado 17 de agosto, Harald V ingresó al Hospital Nacional por una anemia , pero su estado se agravó el jueves al derivar su dolencia en una infección en la sangre .

El estado de salud del rey Harald V permaneció en vilo desde el jueves a la población noruega y, en Oslo, muchos vecinos ya se habían desplazado ese día para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores frente al Palacio Real.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el Palacio Real, la bandera real lucía a media asta poco después de hacerse pública la muerte del rey.

La noticia del fallecimiento fue recibida con gran pesar entre las autoridades del país. El primer ministro noruego , Jonas Gahr Støre , reconoció en unas declaraciones recogidas por la agencia NTB que el monarca era una figura que "demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego".

"Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos y de los demás", abundó. También mostró su duelo el presidente del Parlamento Noruego, Masud Gharahkhani, quien describió al pueblo noruego como una nación en duelo tras el fallecimiento de Harald V.

"Hemos perdido a nuestro querido rey y toda la nación está de luto", señaló Gharahkhani en un comunicado citado por la agencia NTB.

Tras la muerte de Harald V, está previsto que el Gobierno se reúna con carácter extraordinario para citarse con el nuevo rey, responsabilidad que recae sobre Haakon Magnus , hijo menor del monarca fallecido y primero en la línea sucesoria.