"Lo que más me duele es que usaron mi cara para una estafa", dice médico afectado por HLV

Gracias, Lempira. Carlos, uno de los afectados por la plataforma digital Horizonline/Horizon Line Investment Group (HLV) en Gracias, Lempira, relató que perdió el dinero que invirtió en el esquema. Aunque asegura que desde el inicio sospechaba que se trataba de una posible estafa piramidal, decidió arriesgarse con la expectativa de obtener alguna ganancia antes de que la plataforma dejara de operar. Relató que conoció la aplicación por medio de un amigo y decidió invertir inicialmente unos seis mil lempiras, los cuales depositó en una cuenta bancaria. Esa cantidad, dijo, posteriormente apareció reflejada en la aplicación que descargó en su teléfono celular. Carlos estuvo pendiente de que le depositaran las ganancias que le habían prometido, pero indicó que después le pedían hacer más depósitos. Al final, aseguró, solo le devolvieron unos 1,200 lempiras y perdió el resto del dinero.

“Ya eliminé la aplicación de mi celular, porque decían que depositáramos más dinero a las cuentas bancarias para ver nuestra inversión, pero ya sé que fue una estafa y me he olvidado de lo que perdí y ya no se puede hacer nada” afirmó al tiempo que aceptaba estar consciente de que había sido un error confiar en esas plataformas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La página de la empresa HLV, que instaló oficinas hace unos dos meses en Gracias, Lempira, fue eliminada y la plataforma en la que los inversionistas observaban sus depósitos y ganancias dejó de funcionar el viernes anterior. Tras su desaparición, afectados aseguran haber perdido el dinero invertido.



El caso del médico cubano

Diosmel Grenot, médico cubano, dijo que fue otro de los inversionistas que perdió su dinero. Manifestó que encontró en internet la plataforma para invertir desde febrero de este año y que, poco a poco, fue obteniendo ganancias. “Yo comencé a buscar ofertas de trabajo para Canadá, pero de tanto buscar en redes sociales y estar consultando me escribieron de un número extranjero y me hablan de la posibilidad de trabajar en línea y me ofrecieron ganancias, pues ingresé” apunto. Contó que le hablaron de hacer depósitos de dinero y que sí pensó que se trataba de una estafa, pero decidió ingresar con una cantidad pequeña de 1,320 lempiras. Según explicó, el trabajo consistía en dar clic en un programa de máquinas expendedoras. “ llegó el momento de decir voy a subir de nivel en la empresa porque había desde N1 hasta K2 para ver si me regresaban a la cuenta de la plataforma el dinero que invertí al inicio y sí lo hicieron”. Señaló que, al ver que todo funcionaba, hizo un retiro pequeño del banco y comenzó a comentarle sobre la plataforma a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Dijo que estaba convencido de que no era una estafa piramidal porque no le exigían incorporar a más personas para entregarle sus ganancias.

Explicó que tenían grupos de WhatsApp en los que se habló de que HLV estaba haciendo donaciones en zonas de Copán Ruinas y La Entrada. “Por lo que dije voy a buscar para Gracias y fui a una escuela para ver lo que necesitaban y envié el listado al grupo y a Elisa quien se identificaba como la asesora y le mande el presupuesto y me enviaron el dinero, compré todo y lo entregue”. “Todo mundo me agradeció y yo tenía mas planes para seguir ayudando, pero ahora que ya vimos que es una estafa lo que más me duele es que usaron mi cara para algo que era una estafa y para hacer ver que hasta nosotros los médicos estábamos dentro de la empresa y que era algo bueno que beneficiaba a todos”, apuntó Grenot.