Decomisan contenedor con presunta droga, chalecos antibalas y municiones en El Progreso

El Progreso, Yoro. Un contenedor que era movilizado desde la zona norte hacia el occidente de Honduras fue interceptado durante una operación policial en El Progreso, Yoro, donde los agentes encontraron de manera preliminar paquetes que contendrían presunto clorhidrato de cocaína, además de chalecos antibalas y municiones.
La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de la unidad antidrogas, quienes mantenían bajo vigilancia el desplazamiento del vehículo como parte de un trabajo de seguimiento a una supuesta estructura dedicada al narcotráfico.
Eduardo Lanza Luzano, jefe policial de la región norte, detalló que la ruta identificada por los investigadores se extendía desde el norte del país hacia el occidente, por lo que el automotor fue interceptado como parte de las acciones de vigilancia.
En el interior del contenedor fueron localizados varios sacos de color blanco que contenían una sustancia que, de manera preliminar, se presume que sería clorhidrato de cocaína.
Sin embargo, las autoridades aclararon que la naturaleza y cantidad exacta de la droga todavía no habían sido establecidas oficialmente, debido a que el procedimiento de inspección y extracción de los paquetes continuaba en desarrollo.
“Necesitamos hacer primeramente la prueba de campo y después la prueba ya más contundente”, explicó el jefe policial, al señalar que los resultados definitivos deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Además de la presunta droga, los agentes encontraron chalecos antibalas, municiones y otros elementos que fueron incorporados al procedimiento como posibles evidencias relacionadas con la estructura investigada.
Aunque durante el operativo se reportó la detención de sospechosos, las autoridades evitaron precisar inicialmente cuántas personas serían remitidas a los tribunales, debido a que primero deben realizarse las diligencias correspondientes y la lectura de derechos.
Lanza Luzano indicó que, una vez concluidas esas actuaciones, los sospechosos que procedan serían puestos a disposición de los juzgados con jurisdicción nacional, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
El comisionado señaló que el hallazgo representa una acción contra una estructura que, según las investigaciones, estaría utilizando las carreteras del país para movilizar cargamentos de droga desde el norte hacia otros sectores del territorio hondureño.