Decomisan contenedor con presunta droga, chalecos antibalas y municiones en El Progreso

El Progreso, Yoro. Un contenedor que era movilizado desde la zona norte hacia el occidente de Honduras fue interceptado durante una operación policial en El Progreso, Yoro, donde los agentes encontraron de manera preliminar paquetes que contendrían presunto clorhidrato de cocaína, además de chalecos antibalas y municiones.

La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de la unidad antidrogas, quienes mantenían bajo vigilancia el desplazamiento del vehículo como parte de un trabajo de seguimiento a una supuesta estructura dedicada al narcotráfico.

Eduardo Lanza Luzano, jefe policial de la región norte, detalló que la ruta identificada por los investigadores se extendía desde el norte del país hacia el occidente, por lo que el automotor fue interceptado como parte de las acciones de vigilancia.

En el interior del contenedor fueron localizados varios sacos de color blanco que contenían una sustancia que, de manera preliminar, se presume que sería clorhidrato de cocaína.