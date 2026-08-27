70 mil lempiras pagaron por matar a la dirigente patronal Karla Vigil

San Pedro Sula, Honduras. Las averiguaciones de la Policía establecen que siete personas participaron en la planeación y ejecución del asesinato de la dirigente comunal Karla Vigil. Según las indagaciones, el asesinato de Karla Vigil fue planeado durante una reunión que sostuvieron los implicados en el crimen en la escuela pública de la colonia Arenales Número Dos. En esa reunión le pusieron precio a la vida de Karla Vigil y acordaron pagar 70 mil lempiras por matarla. El crimen de Karla Vigil, quien era vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número Dos, ocurrió el 12 de enero de 2026. La mujer fue acribillada por un sicario en su negocio, que funcionaba en esa comunidad.

Por el asesinato, inicialmente fueron capturados Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado como el sicario que ultimó a Vigil; Erick Matute Rodríguez, identificado por las autoridades como el individuo que contrató al sicario, y Gloria Judith Hernández Zelaya, alias La Bambi, cuya participación en el hecho habría consistido en identificar a Karla Vigil para que Kevin Eduardo Ramírez Lemus le diera muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Procedimiento abreviado