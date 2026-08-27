70 mil lempiras pagaron por matar a la dirigente patronal Karla Vigil

San Pedro Sula, Honduras. Las averiguaciones de la Policía establecen que siete personas participaron en la planeación y ejecución del asesinato de la dirigente comunal Karla Vigil.
Según las indagaciones, el asesinato de Karla Vigil fue planeado durante una reunión que sostuvieron los implicados en el crimen en la escuela pública de la colonia Arenales Número Dos.
En esa reunión le pusieron precio a la vida de Karla Vigil y acordaron pagar 70 mil lempiras por matarla.
El crimen de Karla Vigil, quien era vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número Dos, ocurrió el 12 de enero de 2026. La mujer fue acribillada por un sicario en su negocio, que funcionaba en esa comunidad.
Por el asesinato, inicialmente fueron capturados Kevin Eduardo Ramírez Lemus, señalado como el sicario que ultimó a Vigil; Erick Matute Rodríguez, identificado por las autoridades como el individuo que contrató al sicario, y Gloria Judith Hernández Zelaya, alias La Bambi, cuya participación en el hecho habría consistido en identificar a Karla Vigil para que Kevin Eduardo Ramírez Lemus le diera muerte.
Procedimiento abreviado
En la reunión, los autores intelectuales del crimen planificaron que La Bambi se encargaría de identificar a la víctima y llevar al sicario al negocio de la líder comunal para que la asesinara.
También acordaron que Erick Matute Rodríguez contrataría a Kevin Eduardo Ramírez Lemus para perpetrar el asesinato. Las autoridades del Ministerio Público informaron que Matute Rodríguez y Kevin Eduardo Ramírez Lemus ya solicitaron someterse a un procedimiento abreviado para aceptar su responsabilidad en el crimen.
En el caso de Gloria Judith Hernández Zelaya, alias La Bambi, se informó que su causa irá a juicio oral y público.
El sábado 23 de agosto de 2026, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Petronila Laínez y Alba Elvir, sindicadas por la Policía como autoras intelectuales del asesinato.
Según lo informado, hay otros dos implicados en el asesinato que permanecen prófugos.
El miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial en el proceso que se les sigue a Petronila Laínez y Alba Elvir. El juez que conoce la causa les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, medida que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina, en Támara, Francisco Morazán.
Las autoridades del Ministerio Público informaron que fue detenido un abogado de la defensa de Petronila Laínez y Alba Elvir por revelar la identidad de un testigo protegido y en las próximas horas presentarán requerimiento en su contra.