A penal de El Progreso envían a involucrada en la muerte de dirigente comunal

El Progreso, Yoro

Una joven señalada por su presunta participación en la muerte de una dirigente comunal fue remitida al Centro Penitenciario de El Progreso, luego de que un juzgado le dictara detención judicial por los delitos de asesinato y asociación para delinquir. La imputada fue presentada ante la Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula tras ser remitida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes ejecutaron su aprehensión con el fin de evitar que se diera a la fuga.

Durante la audiencia de declaración de imputado, la Jueza de Letras Penal del Turno Extraordinario resolvió imponer la medida cautelar de detención judicial por el término de ley a Gloria Judith Hernández Zelaya, como supuesta responsable de los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de Karla Patricia Vigil Murillo y de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña. El Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y solicitó la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad, mientras que la defensa rechazó la acción penal y pidió que se mantuviera el estado de inocencia de su representada. La jueza, al valorar las circunstancias del hecho y con el objetivo de asegurar la comparecencia de la encausada en las siguientes etapas del proceso, ordenó que Hernández Zelaya cumpla el plazo legal de detención en el Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro. Asimismo, se informó que la audiencia inicial fue programada para las 10:00 de la mañana del miércoles 21 de enero.

Hecho investigado