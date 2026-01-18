Imágenes del accidente en que un vehículo arrolla a peatones y motociclistas

Un accidente vehicular registrado la tarde del domingo cerca del mercado municipal de Gracias, Lempira, occidente de Honduras, dejó varias personas lesionadas, según informó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 pm e involucró un vehículo tipo turismo y dos motocicletas. El conductor perdió el control del vehículo y los atropelló, además de personas que estaban comprando.
Los bomberos atendieron a tres personas, entre ellas a José Humberto Mejía (de 71 años), procedente de Tegucigalpa, quien presentó dolor en el muslo derecho y zona pélvica, además de una laceración en el rostro.
Otro herido es Mario Magdaleno Alvarado (de 26 años), de Cañadas, Belén. El cuerpo de Bomberos reportó que sufrió una laceración en la espalda y una posible dislocación en el tobillo izquierdo.
Luis Alberto Román Sánchez (de 29 años), del municipio de San Juan, Intibucá, resultó con laceraciones en la zona costal derecha y en la rodilla izquierda.
Todos los afectados estaban conscientes y fueron estabilizados en el lugar, y luego llevados a un centro asistencial. Agentes de Tránsito permanecieron en la escena para realizar las diligencias correspondientes.
Según relataron testigos presenciales, el conductor embistió inicialmente a tres ciudadanos que se conducían a bordo de una motocicleta y, posteriormente, arrolló a varios peatones que realizaban sus compras en el mercado de Gracias.
Versiones preliminares indican que el sistema de aceleración del vehículo habría presentado una falla, lo que impidió que el conductor lograra detener la marcha antes de impactar contra los transeúntes.
Miembros de los cuerpos de socorro y autoridades locales se desplazaron de inmediato al sitio para brindar los primeros auxilios a los afectados.
Entre los heridos se encuentra el propio conductor del vehículo, quien, al igual que las demás personas lesionadas, fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) abrió una investigación para establecer si el accidente se originó por una falla mecánica o por otros factores.