Exdiputado seguirá recluido en Támara por agresiones sexuales

Tegucigalpa, Honduras

El exdiputado Hermín Urquía Reyes continuará bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, luego de que un juez le dictara auto de formal procesamiento por su presunta vinculación en delitos de agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor de edad. La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada en el Juzgado de Letras Seccional del Área Penal de la Sección Judicial de Santa Bárbara, donde el juez admitió la modificación planteada por el Ministerio Público y resolvió mantener la medida cautelar de privación de libertad contra Hermín Urquía Reyes.

Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales, entre ellas un dictamen psicológico y el testimonio anticipado de la víctima, evacuado en la Cámara de Gesell, solicitando la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad. Por su parte, la defensa legal del imputado rechazó la acusación presentada por el ente acusador, acreditó arraigo y solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de su representado; sin embargo, el juzgador desestimó la petición. El juez fundamentó su resolución en las circunstancias del hecho, la normativa legal vigente, convenios y tratados internacionales, el respeto al debido proceso, así como en el peligro de fuga y la necesidad de garantizar la presencia del imputado en las siguientes etapas del proceso judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En consecuencia, ordenó que el exdiputado cumpla el término legal de dos años de reclusión preventiva bajo la custodia de las autoridades penitenciarias en el centro penal de Támara, ubicado en el departamento de Francisco Morazán.

Hechos