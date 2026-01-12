ATIC captura a exdiputado acusado de agresiones sexuales contra una menor

Tegucigalpa, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó este lunes a un exdiputado del Congreso Nacional, acusado del delito de agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad.

La detención fue ejecutada en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa por un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC.

El arrestado fue identificado como Hermín Urquía Reyes, quien se desempeñó como diputado suplente durante el período legislativo 2014-2018.

De acuerdo con la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), el exparlamentario es investigado por presuntos hechos cometidos en contra de una menor, aprovechándose de una relación de confianza y cercanía que mantenía con la víctima.

Según las diligencias realizadas por agentes especializados en delitos contra la libertad sexual, los hechos habrían ocurrido en varias ocasiones, cuando la menor se encontraba sola en su vivienda. Las autoridades indicaron que el caso se encuentra debidamente documentado y bajo proceso de investigación judicial.

El requerimiento fiscal fue presentado ante el juzgado competente del departamento de Santa Bárbara, lugar donde habrían ocurrido los hechos. En ese sentido, el imputado fue trasladado a esa zona del país para enfrentar el proceso penal correspondiente conforme a lo establecido en la ley.